Diputados dan ‘dientes’ a la ASF: podrá investigar de oficio y aplicar más sanciones

CDMX.- Diputadas y diputados federales de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción aprobaron por unanimidad una reforma para fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y facultarla, entre otras medidas, para realizar investigaciones de oficio a entes que provoquen presuntos daños al erario. El dictamen fue avalado con 29 votos a favor de todos los grupos parlamentarios y se turnó a la Mesa Directiva para su discusión y votación en el pleno de la Cámara de Diputados.

Durante la sesión, el presidente de la Comisión confirmó que la iniciativa se elaboró en “fast track” y derivó de una reunión privada de trabajo con el nuevo Auditor Superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios. En ese encuentro, dijo, se acordó fortalecer capacidades de investigación, agilizar procesos, incorporar denuncia ciudadana y pedir colaboración a entes fiscalizadores estatales bajo conducción de la ASF. El proyecto plantea, además, autorizar a la ASF para emitir más sanciones y establecer castigos a funcionarios que acepten injerencias políticas en el ejercicio de sus funciones. También propone eliminar las “solicitudes de aclaración”, bajo el argumento de que han funcionado como un mecanismo de prórroga que retrasa la determinación de responsabilidades.

La reforma contempla la creación de “Auditorías Especializadas”, con la obligación de que el personal esté certificado, y establece el Sistema Nacional de Registro de Información y Datos Relacionados, una plataforma que obligaría a los entes públicos a cargar la información que se determine, incluidos datos sobre participaciones federales. El diputado del PRI, Arturo Yáñez, dijo que su bancada respaldará la iniciativa porque permitirá vigilar mejor el uso de los recursos y castigar su mal uso, aunque advirtió riesgos de persecución al eliminarse las solicitudes de aclaración. “Creo que sí es un poco excesiva en la concentración del poder. No queremos mañana o pasado esto se convierta en un instrumento de carácter político”, señaló.

El diputado panista Éctor Jaime Ramírez Barba consideró que la propuesta actualiza la manera en que el Estado supervisa los recursos federales y afirmó que “no se trata de un cambio cosmético”. La diputada de Morena, Claudia Rivera Vivanco, sostuvo que el rediseño era necesario y afirmó que se dota a la ASF de mayores capacidades institucionales para que el gasto se traduzca en “bienestar y resultados tangibles”. El diputado del PAN, Héctor Saúl Téllez Hernández, celebró que se incorporaran observaciones de su bancada y afirmó: “Vamos a apoyar completamente la lucha contra la corrupción”. La reforma también modifica la Ley de Coordinación Fiscal para regular y fortalecer convenios con entidades estatales de fiscalización, a fin de que colaboren con la ASF en auditorías a recursos de origen federal, incluido el Ramo 33 y participaciones federales, conforme a directrices técnicas de la propia Auditoría.

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