Cierran definitivamente salón de belleza del Senado; podrían citar a legisladoras

El coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco, afirmó que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) decidió cerrar permanente el salón de belleza de la Torre de Comisiones.

Entrevistado antes de la sesión ordinaria de este miércoles, el chiapaneco pidió que se esclarezcan los detalles de la estética.

TE PUEDE INTERESAR: Salón de belleza del Senado de la República queda cerrado hasta revisión de servicios: Jucopo

“El acuerdo que ya se tomó es que se va a cerrar definitivamente”, declaró ante los cuestionamientos.

Hace una semana se dio a conocer la operación de un salón de belleza al interior de la Cámara alta, que fue habilitado para dar servicio a la senadora Andrea Chávez y sus allegadas.

Durante la sesión, la senadora pevemista Juanita Guerra Mena fue captada al interior aplicándose un tinte.

Ante los hechos, Velasco afirmó que Guerra cuenta con el apoyo de la bancada y adelantó que la Jucopo mandará a llamar a las senadoras para esclarecer quién utilizaba las instalaciones.

“Yo me imagino que se va a hablar con todas las senadoras, porque no sólo la senadora Juanita ha hecho uso (del salón de belleza), eso es una realidad”, dijo.