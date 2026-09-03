Cierran puertos y suspenden clases en BCS por huracán ‘Marie’; advierten desborde de arroyos

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México
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    Cierran puertos y suspenden clases en BCS por huracán ‘Marie’; advierten desborde de arroyos
    El ciclón se ubicó este jueves a 660 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, informó por la mañana el SMN. Cuartoscuro

El fortalecimiento del fenómeno, ahora de categoría 1, provocó inundaciones, socavones y la suspensión de navegación marítima

LA PAZ, BCS.- El fortalecimiento del huracán “Marie” a categoría 1 en el océano Pacífico provocó inundaciones, socavones y el desbordamiento de arroyos en Baja California Sur, lo que obligó a las autoridades a suspender actividades escolares en Los Cabos y Comondú, así como a cerrar la navegación marítima a embarcaciones menores.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el centro del ciclón se ubicó este jueves a 660 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, registrando vientos sostenidos de 150 km/h. A pesar de que mantiene un desplazamiento hacia el oeste-noroeste alejado de costas nacionales, su extensa circulación genera lluvias puntuales intensas, rachas de viento y oleaje elevado de hasta cuatro metros.

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En respuesta a la contingencia, el Consejo Estatal de Protección Civil determinó la suspensión total de clases en todos los niveles educativos para este jueves 3 de septiembre en los municipios de Los Cabos y Comondú (Ciudad Constitución).

IMPACTO DEL FENÓMENO DEJA VIALIDADES ANEGADAS EN LA PAZ Y LOS CABOS

Las autoridades precisaron que la medida responde al riesgo que representan los encharcamientos, cortes de energía eléctrica y el cruce de cauces crecidos en los accesos viales a los planteles.

“Se han mostrado algunas inestabilidades atmosféricas que han permitido el desarrollo de un potencial de lluvias. Hemos venido insistiendo en todos estos días sobre la posibilidad de que la gente tenga los cuidados necesarios para no arriesgar el cruce de los arroyos”, señaló el Gobernador Víctor Castro Cosío (Morena).

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El impacto del fenómeno dejó vialidades anegadas en La Paz y Los Cabos, donde el desbordamiento del arroyo Lagunitas en Cabo San Lucas provocó que vehículos fueran arrastrados por las corrientes y se realizaran rescates de automovilistas varados.

SEMAR ORDENA CIERRE DE PUERTOS

Paralelamente, la Secretaría de Marina ordenó el cierre de los puertos de La Paz, Cabo San Lucas, San José del Cabo, San Carlos y Bahía Magdalena.

Ante la magnitud de los estragos, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional desplegaron el Plan DN-III-E en su fase de auxilio dentro de los municipios más afectados.

“Desde el día 1 de septiembre del presente año personal militar aplica el Plan DN-III-E en su fase de auxilio en los municipios de La Paz y Comondú. Se realizan actividades de despeje de vías de comunicación, auxilio de vehículos atascados, remoción de escombros y apoyo vial”, informaron las Comandancias de la II Región Militar y 3/a. Zona Militar.

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Adicionalmente, las autoridades de salud emitieron una alerta sanitaria preventiva para restringir el acceso a las playas urbanas de La Paz debido al arrastre de contaminantes por la corrida de arroyos, mientras se mantiene en alerta un agrupamiento de ingenieros militares con maquinaria pesada para responder a nuevos deslaves.

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