CJNG cambia su forma de reclutar jóvenes tras caso del Rancho Izaguirre; ahora usan cadenas de comida rápida

ASÍ RECLUTA EL CRIMEN ORGANIZADO A JÓVENES A TRAVÉS DE OFERTAS DE EMPLEO EN RESTAURANTES DE COMIDA RÁPIDA

Una vez contactados, los jóvenes reciben instrucciones específicas para llegar a una ubicación comercial concurrida, como una sucursal de comida rápida. El transporte es coordinado por un tercero, generalmente a través de plataformas de servicio de transporte privado.

Al llegar al lugar, una pareja los recibe, paga el viaje y se los lleva fuera del establecimiento. En ese momento, la comunicación con sus familias se corta por completo, y ya no se sabe nada de ellos.

Es importante aclarar que las franquicias no están relacionadas con las actividades delictivas, pero sus espacios abiertos y con flujo constante de personas son aprovechados para operar sin levantar sospechas.

LA DIESTRA: ASÍ ENTRENA EL CRIMEN ORGANIZADO A JÓVENES RECLUTADOS

Una vez trasladados, los jóvenes presuntamente ingresan a una etapa conocida dentro del CJNG como “la diestra”. Se trata de un periodo de aproximadamente un mes de entrenamiento e incomunicación total, en el que los nuevos reclutas son instruidos en el uso de armas y tácticas operativas, según las mismas fuentes citadas por Milenio.

En una conversación obtenida por el medio, un presunto miembro del cártel explica a un familiar de una víctima que ese proceso es obligatorio y que la ausencia de contacto es parte del protocolo:

“Haz de cuenta que cuando los suben a diestra, la diestra dura casi un mes, y no tienes comunicación con tu familia, nada, nada absolutamente nada”, dice en un mensaje de voz.

Ante la preocupación expresada por la persona sobre el paradero del joven, el interlocutor aclara que no se trata de una ejecución:

“No, no se lo chingan (sic), ya no es como antes, ya no la aplican”.

Durante la ‘diestra’ se llegan a realizar prácticas en las que algunos reclutas son obligados a participar en actos violentos entre ellos, incluso hasta la muerte.

El cambio en la estrategia de reclutamiento parecería ser una respuesta directa al hallazgo del Rancho Izaguirre, donde autoridades localizaron evidencias de operaciones relacionadas con la captación y entrenamiento de jóvenes, algunos de ellos reportados como desaparecidos. A raíz de la difusión del caso, se habrían ajustado las prácticas del cártel para evitar concentraciones de víctimas en un solo lugar y así dispersar los casos, dificultando la identificación de un patrón común.

Hasta el momento, las investigaciones en torno a estos casos continúan y no se han emitido comunicados oficiales sobre esta posible evolución en las tácticas del CJNG.

Con información de Milenio e Infobae