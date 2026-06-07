Sedes del mundial, entre las localidades más endeudadas del país

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Sedes del mundial, entre las localidades más endeudadas del país
    Las tres sedes mundialistas reportan altos índices de pasivos financieros tanto estatales como municipales. IA

Nuevo León, CDMX y Jalisco se ubican entre los estados con mayores cargas crediticias, de acuerdo con datos de Hacienda

CDMX.- La deuda de los estados y municipios alcanzó un total de 705 mil 34 millones de pesos al finalizar marzo, 1.3% más que hace un año. Destacó el incremento en los gobiernos de las ciudades sedes del Mundial de Futbol 2026, señala la información disponible en la Secretaría de Hacienda.

El resultado se dio como efecto del aumento en las tasas de interés ponderada de 7.4% y el mayor gasto para mejorar la infraestructura.

En el supuesto de que dicha deuda se distribuyera de manera equitativa entre su población, a cada habitante le tocaría pagar 5 mil 246 pesos frente a los 5 mil 218 de igual periodo de 2025. Así, la Ciudad de México (CDMX), Jalisco y Nuevo León llegan a la fiesta futbolística con los mayores saldos de deuda respecto al total y en términos per cápita.

https://vanguardia.com.mx/dinero/capacitan-a-20-mil-pymes-en-mexico-para-beneficiarse-en-la-copa-mundial-FK21181150

Nuevo León despidió marzo con un saldo de 110 mil 192 millones de pesos y sólo Monterrey, que preside el priista Adrián de la Garza Santos, adeuda mil 483 millones. Con ello a cada regiomontano le tocaría pagar mil 265 pesos.

Por su parte, Jalisco registró 29 mil 469 millones de pesos y Guadalajara, a cargo de la emecista Verónica Delgadillo García, arrastra un pasivo de mil 229 millones, que serían 815 pesos por cada tapatío.

Monterrey y Guadalajara se encuentran entre los 25 municipios más endeudados, indica un reporte del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), ya que en su conjunto concentran aproximadamente una quinta parte del total.

$!Nuevo León destinó inversión para nuevas líneas del Metro, las cuales no estarán listas para esta Copa del Mundo.
Nuevo León destinó inversión para nuevas líneas del Metro, las cuales no estarán listas para esta Copa del Mundo. Cuartoscuro

La CDMX terminó marzo con un adeudo de 105 mil 724 millones de pesos, contra 102 mil 530 millones de hace un año.

El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) señaló a Nuevo León como uno de los estados más endeudados este año. Le siguieron la CDMX y el Estado de México.

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

La CDMX y Nuevo León, que poseen la primera y tercera economías más grandes del país, llevaron a cabo varios proyectos de infraestructura con motivo del encuentro deportivo.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/y-mexico-nueva-york-ofrecera-entradas-economicas-para-partidos-del-mundial-2026-FN20960476

“La evidencia demuestra que eventos como el Mundial son catalizadores para potenciar la inversión pública”, dijo el investigador en finanzas subnacionales del CIEP, Emilio Sánchez Salazar.

En entrevista, recordó que las tres entidades sedes mundialistas están manejando diferentes proyectos de infraestructura para la movilidad en un marco en el cual tienen un nivel de endeudamiento sostenible.

Sin embargo, la deuda de Nuevo León está en amarillo en el semáforo del Sistema de Alertas de Hacienda, es decir, en observación.

$!El Metro de la Ciudad de México está siendo modernizado al “cuarto para las 12” y así recibir a los turistas.
El Metro de la Ciudad de México está siendo modernizado al “cuarto para las 12” y así recibir a los turistas. Cuartoscuro

La entidad norteña, comentó, está construyendo una línea que conecte al aeropuerto con la ciudad, una línea de monorriel.Guadalajara, por su parte, ya inauguró la línea RT para conectar el aeropuerto de la ciudad con el Sistema de Transporte Colectivo.

La CDMX, agregó, emitió un bono sostenible por cerca de 3 mil millones de pesos con el fin de financiar varios proyectos de movilidad en el marco del Mundial, esencialmente para el cablebús.

Para ver los resultados financieros, dijo que tendremos que esperar a que se publiquen los informes correspondientes al segundo trimestre en cada gobierno local.

Otra medición es la deuda contra el Producto Interno Bruto Estatal que ofrece el CEFP, en el que Nuevo León está junto con otras entidades cuyos pasivos superan 2.1 veces el promedio subnacional, con 4.3 veces.

Nuevo León también sobresale como proporción de los ingresos totales, con 71.4%, es decir, más de tres veces el promedio subnacional de 19%.

MÁS INGRESOS PROPIOS

El CEFP, centro de estudios que funge como órgano de apoyo técnico para los diputados, indicó que la mayoría de las entidades registró un alza de sus respectivas obligaciones contra 2021, pese a la reducción en la tasa de interés este año.

Además, comprometieron recursos de las participaciones que reciben de la Federación como garantía a la hora de contratar créditos, algo que está permitido por la Ley de Disciplina Financiera.

https://vanguardia.com.mx/dinero/mundial-2026-anticipan-un-impacto-economico-de-2730-mdd-para-mexico-CF20704886

Entre las entidades de mayor proporción de afectación de sus participaciones sobresalen la CDMX, con 100%; Nuevo León, 77.9% y Jalisco, 63.8%.

Para Sánchez, la deuda no es mala si no se compromete la viabilidad de las finanzas locales.

No obstante, consideró conveniente incrementar más sus ingresos propios con el objetivo de no recurrir al endeudamiento; una propuesta es volver a cobrar la tenencia, debido a que Jalisco podría recaudar 8 mil millones de pesos para invertir en infraestructura.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Economía
A20
Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


CDMX
Jalisco
Nuevo León

Organizaciones


SHCP

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
El papa León XIV llega a CEDIA 24 Horas, un centro integral de apoyo a personas sin hogar, en Madrid, España, en el primer día de su visita apostólica de siete días a la península ibérica y las Islas Canarias.

Por la mañana amén, por la tarde ron, ¿es posible rezar con el papa y bailar con Bad Bunny?
Un juez federal dictó auto de vinculación a proceso en contra del alcalde de Cuautla.

Ratifican prisión a Jesús Corona, alcalde de Cuautla

Académicos en derecho constitucional señalaron que el principal trabajo de un diputado local consiste en legislar, fiscalizar y representar a la ciudadanía desde el Congreso del Estado.

¿Qué puede prometer realmente un diputado? Especialistas llaman a revisar propuestas rumbo a la elección en Coahuila
Se informó que dependiendo de los lugares de votación se les podrá dar hasta dos horas a los trabajadores para que vayan y ejerzan su derecho al voto.

Empresas darán facilidades a los trabajadores para que acudan a votar en Saltillo
La pareja pareció hacerse oficial en Instagram en julio de 2024 con una foto en el Festival de Glastonbury.

Dua Lipa, Callum Turner y la inspiración ‘vintage’ de su boda
La Beca Rita Cetina se ha convertido en un respiro económico fundamental para millones de familias con estudiantes.

Beca Rita Cetina 2026: ¿Cuándo suspenden los pagos y qué día cae el próximo depósito?
Final. El anuncio oficial llegó después de días de especulaciones y de la atención mediática que rodeó a la intérprete a su regreso a la Ciudad de México.

¡Se acabó el amor! Confirman Kenia Os y Peso Pluma su truene como pareja
Las instituciones presentaron un portafolio de cuatro nuevos productos financieros diseñados para incorporar los trayectos

Inbursa y Aeroméxico lanzan nuevo portafolio de tarjetas de viaje respaldado por Mastercard