Sedes del mundial, entre las localidades más endeudadas del país

CDMX.- La deuda de los estados y municipios alcanzó un total de 705 mil 34 millones de pesos al finalizar marzo, 1.3% más que hace un año. Destacó el incremento en los gobiernos de las ciudades sedes del Mundial de Futbol 2026, señala la información disponible en la Secretaría de Hacienda. El resultado se dio como efecto del aumento en las tasas de interés ponderada de 7.4% y el mayor gasto para mejorar la infraestructura. En el supuesto de que dicha deuda se distribuyera de manera equitativa entre su población, a cada habitante le tocaría pagar 5 mil 246 pesos frente a los 5 mil 218 de igual periodo de 2025. Así, la Ciudad de México (CDMX), Jalisco y Nuevo León llegan a la fiesta futbolística con los mayores saldos de deuda respecto al total y en términos per cápita.

Nuevo León despidió marzo con un saldo de 110 mil 192 millones de pesos y sólo Monterrey, que preside el priista Adrián de la Garza Santos, adeuda mil 483 millones. Con ello a cada regiomontano le tocaría pagar mil 265 pesos. Por su parte, Jalisco registró 29 mil 469 millones de pesos y Guadalajara, a cargo de la emecista Verónica Delgadillo García, arrastra un pasivo de mil 229 millones, que serían 815 pesos por cada tapatío. Monterrey y Guadalajara se encuentran entre los 25 municipios más endeudados, indica un reporte del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), ya que en su conjunto concentran aproximadamente una quinta parte del total.

La CDMX terminó marzo con un adeudo de 105 mil 724 millones de pesos, contra 102 mil 530 millones de hace un año. El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) señaló a Nuevo León como uno de los estados más endeudados este año. Le siguieron la CDMX y el Estado de México. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA La CDMX y Nuevo León, que poseen la primera y tercera economías más grandes del país, llevaron a cabo varios proyectos de infraestructura con motivo del encuentro deportivo.

“La evidencia demuestra que eventos como el Mundial son catalizadores para potenciar la inversión pública”, dijo el investigador en finanzas subnacionales del CIEP, Emilio Sánchez Salazar. En entrevista, recordó que las tres entidades sedes mundialistas están manejando diferentes proyectos de infraestructura para la movilidad en un marco en el cual tienen un nivel de endeudamiento sostenible. Sin embargo, la deuda de Nuevo León está en amarillo en el semáforo del Sistema de Alertas de Hacienda, es decir, en observación.

La entidad norteña, comentó, está construyendo una línea que conecte al aeropuerto con la ciudad, una línea de monorriel.Guadalajara, por su parte, ya inauguró la línea RT para conectar el aeropuerto de la ciudad con el Sistema de Transporte Colectivo. La CDMX, agregó, emitió un bono sostenible por cerca de 3 mil millones de pesos con el fin de financiar varios proyectos de movilidad en el marco del Mundial, esencialmente para el cablebús. Para ver los resultados financieros, dijo que tendremos que esperar a que se publiquen los informes correspondientes al segundo trimestre en cada gobierno local. Otra medición es la deuda contra el Producto Interno Bruto Estatal que ofrece el CEFP, en el que Nuevo León está junto con otras entidades cuyos pasivos superan 2.1 veces el promedio subnacional, con 4.3 veces. Nuevo León también sobresale como proporción de los ingresos totales, con 71.4%, es decir, más de tres veces el promedio subnacional de 19%.

Obligaciones Financieras de las Entidades Federativas de México, Primer Trimestre de 2026 https://t.co/LWsf7Ytrwq

Al primer trimestre de 2026, el saldo de la deuda subnacional ascendió a 705 mil 034.1 millones de pesos (mdp), cifra que implica una disminución de ... pic.twitter.com/n1TS6fkiCW — CEFP (@CEFP_diputados) June 5, 2026

MÁS INGRESOS PROPIOS El CEFP, centro de estudios que funge como órgano de apoyo técnico para los diputados, indicó que la mayoría de las entidades registró un alza de sus respectivas obligaciones contra 2021, pese a la reducción en la tasa de interés este año. Además, comprometieron recursos de las participaciones que reciben de la Federación como garantía a la hora de contratar créditos, algo que está permitido por la Ley de Disciplina Financiera.

Entre las entidades de mayor proporción de afectación de sus participaciones sobresalen la CDMX, con 100%; Nuevo León, 77.9% y Jalisco, 63.8%. Para Sánchez, la deuda no es mala si no se compromete la viabilidad de las finanzas locales. No obstante, consideró conveniente incrementar más sus ingresos propios con el objetivo de no recurrir al endeudamiento; una propuesta es volver a cobrar la tenencia, debido a que Jalisco podría recaudar 8 mil millones de pesos para invertir en infraestructura.

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