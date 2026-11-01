Claudia Sheinbaum destaca tradición del Día de Muertos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo , destacó la importancia de honrar la memoria de los antepasados y preservar las tradiciones del Día de Muertos . A través de un mensaje en sus redes sociales, la mandataria reconoció la riqueza cultural de los pueblos originarios como un pilar fundamental de la identidad nacional.

Durante su intervención, Sheinbaum subrayó que cada ofrenda y altar colocados en el país representan una expresión profunda de amor, respeto y memoria hacia quienes ya fallecieron.

LA OFRENDA EN PALACIO NACIONAL Y SU SIGNIFICADO

El mensaje de la presidenta se acompañó de un recorrido visual por el altar monumental instalado en el Patio Central de Palacio Nacional. La estructura destaca por senderos y arcos decorados con flor de cempasúchil, veladoras encendidas, papel picado y platillos tradicionales de distintas comunidades.