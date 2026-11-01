Claudia Sheinbaum destaca tradición del Día de Muertos
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La presidenta de México reconoció el valor cultural de las ofrendas y el legado de los pueblos originarios para honrar a los antepasados.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó la importancia de honrar la memoria de los antepasados y preservar las tradiciones del Día de Muertos. A través de un mensaje en sus redes sociales, la mandataria reconoció la riqueza cultural de los pueblos originarios como un pilar fundamental de la identidad nacional.
Durante su intervención, Sheinbaum subrayó que cada ofrenda y altar colocados en el país representan una expresión profunda de amor, respeto y memoria hacia quienes ya fallecieron.
LA OFRENDA EN PALACIO NACIONAL Y SU SIGNIFICADO
El mensaje de la presidenta se acompañó de un recorrido visual por el altar monumental instalado en el Patio Central de Palacio Nacional. La estructura destaca por senderos y arcos decorados con flor de cempasúchil, veladoras encendidas, papel picado y platillos tradicionales de distintas comunidades.
En la grabación, Sheinbaum explicó que la visión mexicana sobre la muerte no se vive con temor, sino como una continuidad de la existencia. Asimismo, hizo un llamado a las nuevas generaciones para mantener vivas estas costumbres, señalando que recordar los orígenes fortalece la historia colectiva del país.
TRANSMISIÓN EN VIVO Y ACCESO AL ALTAR
La presentación del altar monumental en Palacio Nacional se difundió de manera digital mediante una grabación especial publicada en las plataformas de la Presidencia de la República. El video completo, así como las imágenes detalladas de la ofrenda, se encuentran disponibles en los canales oficiales del Gobierno de México en YouTube y redes sociales.
A diferencia de la Ofrenda Monumental del Zócalo capitalino, el altar en el Patio Central cumple una función de representación institucional. Su acceso presencial está sujeto a los recorridos programados y visitas protocolarias del recinto.