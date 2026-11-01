Muere Rosina del Villar, dirigente estatal de Morena en Baja California

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    Muere Rosina del Villar, dirigente estatal de Morena en Baja California
    Rosina del Villar, dirigente estatal de Morena en Baja California. X

Falleció a los 58 años en un hospital del IMSS en Tijuana tras sufrir complicaciones de salud derivadas de una caída en la columna.

Rosina del Villar Casas falleció este sábado 31 de octubre a los 58 años de edad. La presidenta del partido Morena en Baja California murió mientras recibía atención médica en un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ubicado en la ciudad de Tijuana.

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Un paro cardiorrespiratorio provocó su deceso según los reportes médicos. La dirigente política había sido internada días antes debido a una caída accidental que le causó graves lesiones en la columna vertebral.

Su estado de salud empeoró de forma repentina en las últimas horas. A pesar de que un día antes de su muerte se reportó que estaba estable y en proceso de recuperación, su condición sufrió una complicación grave que terminó con su vida.

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TRAYECTORIA POLÍTICA

Su trayectoria política abarcó importantes cargos en el servicio público. Antes de asumir la dirigencia estatal de su partido, Del Villar Casas se desempeñó como diputada local y colaboró en distintas áreas dentro del gobierno de Baja California.

La noticia causó conmoción en el ámbito político regional. Diversos funcionarios, compañeros de partido y líderes comunitarios manifestaron sus condolencias a la familia tras confirmarse la pérdida de la representante partidista.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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