Claudia Sheinbaum inaugura el CBTIS 305 en Mérida junto a un robot llamado ‘Atom’

Durante la ceremonia de inauguración, Sheinbaum realizó el corte del listón frente a las nuevas instalaciones del plantel. Uno de los elementos que llamó la atención del acto fue la presencia de un robot humanoide llamado “Atom”, ubicado junto a los funcionarios durante el evento protocolario.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, inauguró este fin de semana el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 305 en Mérida, acompañada por el gobernador de Yucatán, Joaquín Jesús Díaz Mena, así como por funcionarios federales y estatales vinculados al sector educativo.

A través de sus redes sociales, Sheinbaum compartió una breve transmisión del momento en el que se desarrolló la inauguración del nuevo centro educativo, el cual busca fortalecer la educación tecnológica en el estado.

Previo al corte del listón, se observa a la presidenta acercarse al robot, sonreír y preguntarle a quienes la acompañaban “¿Cómo se llama?”, a lo que respondieron que el dispositivo era identificado como “Atom”.

El robot, que portaba una playera blanca similar a la utilizada por otros asistentes, permaneció junto a las autoridades durante la ceremonia y realizó un gesto de aplauso después de que se concretó el acto inaugural.

Posteriormente, la presidenta, el gobernador y el resto de los funcionarios realizaron un recorrido al interior de las instalaciones del nuevo CBTIS.

PLANTEL TENDRÁ ENFOQUE EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y ROBÓTICA

La construcción del CBTIS No. 305 inició en 2025 como parte de la estrategia educativa enfocada en ampliar la oferta de educación media superior con orientación tecnológica.

Durante el evento, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, y el gobernador Joaquín Díaz Mena destacaron que el nuevo plantel contará con 12 aulas, tres talleres técnicos, un laboratorio multifuncional, un aula de cómputo equipada, oficinas administrativas, sala de maestros y áreas de sanitarios.

De acuerdo con la información difundida al inicio de las obras, el CBTIS tendrá capacidad para atender a 900 estudiantes distribuidos en dos turnos.

El modelo educativo del plantel estará orientado a áreas relacionadas con robótica, automatización, inteligencia artificial y ciberseguridad. Asimismo, contempla actividades deportivas, culturales y programas de desarrollo socioemocional.

Entre los beneficios anunciados para el alumnado también se incluyen acceso a becas, oportunidades de participación académica nacional e internacional, así como formación con docentes especializados.