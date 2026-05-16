Claudia Sheinbaum inaugura el CBTIS 305 en Mérida junto a un robot llamado ‘Atom’

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Claudia Sheinbaum inaugura el CBTIS 305 en Mérida junto a un robot llamado ‘Atom’
    Claudia Sheinbaum inauguró el CBTIS No. 305 en Mérida junto a autoridades educativas y un robot humanoide llamado “Atom”. Captura de pantalla
Stephanie León
por Stephanie León

COMPARTIR

TEMAS


Educación
Escuelas
robots

Localizaciones


Yucatán

Organizaciones


SEP

Claudia Sheinbaum inauguró el CBTIS No. 305 en Mérida, un plantel con enfoque en inteligencia artificial, robótica y ciberseguridad

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, inauguró este fin de semana el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 305 en Mérida, acompañada por el gobernador de Yucatán, Joaquín Jesús Díaz Mena, así como por funcionarios federales y estatales vinculados al sector educativo.

Durante la ceremonia de inauguración, Sheinbaum realizó el corte del listón frente a las nuevas instalaciones del plantel. Uno de los elementos que llamó la atención del acto fue la presencia de un robot humanoide llamado “Atom”, ubicado junto a los funcionarios durante el evento protocolario.

https://vanguardia.com.mx/informacion/estados-que-si-concluiran-el-ciclo-escolar-antes-del-15-de-julio-cierre-de-clases-segun-la-sep-JH20724926

A través de sus redes sociales, Sheinbaum compartió una breve transmisión del momento en el que se desarrolló la inauguración del nuevo centro educativo, el cual busca fortalecer la educación tecnológica en el estado.

Previo al corte del listón, se observa a la presidenta acercarse al robot, sonreír y preguntarle a quienes la acompañaban “¿Cómo se llama?”, a lo que respondieron que el dispositivo era identificado como “Atom”.

El robot, que portaba una playera blanca similar a la utilizada por otros asistentes, permaneció junto a las autoridades durante la ceremonia y realizó un gesto de aplauso después de que se concretó el acto inaugural.

Posteriormente, la presidenta, el gobernador y el resto de los funcionarios realizaron un recorrido al interior de las instalaciones del nuevo CBTIS.

PLANTEL TENDRÁ ENFOQUE EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y ROBÓTICA

La construcción del CBTIS No. 305 inició en 2025 como parte de la estrategia educativa enfocada en ampliar la oferta de educación media superior con orientación tecnológica.

Durante el evento, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, y el gobernador Joaquín Díaz Mena destacaron que el nuevo plantel contará con 12 aulas, tres talleres técnicos, un laboratorio multifuncional, un aula de cómputo equipada, oficinas administrativas, sala de maestros y áreas de sanitarios.

De acuerdo con la información difundida al inicio de las obras, el CBTIS tendrá capacidad para atender a 900 estudiantes distribuidos en dos turnos.

El modelo educativo del plantel estará orientado a áreas relacionadas con robótica, automatización, inteligencia artificial y ciberseguridad. Asimismo, contempla actividades deportivas, culturales y programas de desarrollo socioemocional.

Entre los beneficios anunciados para el alumnado también se incluyen acceso a becas, oportunidades de participación académica nacional e internacional, así como formación con docentes especializados.

SEP ANUNCIA NUEVAS CARRERAS TÉCNICAS EN ÁREAS TECNOLÓGICAS

Durante las actividades relacionadas con la inauguración, Mario Delgado informó que el Bachillerato Nacional incorporará 15 nuevas carreras técnicas enfocadas en inteligencia artificial, ciberseguridad, tecnología, robótica y automatización.

Según explicó el titular de la Secretaría de Educación Pública, estas especialidades fueron diseñadas tomando en cuenta las vocaciones económicas regionales de cada entidad.

Añadió que las y los estudiantes egresados podrán obtener tanto el certificado de bachillerato avalado por la SEP como un certificado técnico emitido por instituciones educativas como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana y el Tecnológico Nacional de México.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/maestros-de-la-sep-recibiran-incremento-salarial-del-9-anuncian-sheinbaum-y-mario-delgado-KE20719245

SHEINBAUM SUMA NUEVA VISITA OFICIAL A YUCATÁN

La presidenta Claudia Sheinbaum ya había visitado previamente las obras del CBTIS No. 305 en noviembre pasado, durante su quinta gira de trabajo por Yucatán.

En aquella visita participó en la entrega de tarjetas de la beca Benito Juárez y también recorrió la terminal multimodal del Tren Maya de carga ubicada en Poxilá, municipio de Umán.

La actual gira representa la sexta visita de trabajo de la mandataria federal a Yucatán. De acuerdo con lo informado, durante el fin de semana encabezará distintas obras en tres municipios del estado, los cuales concentran aproximadamente el 52 por ciento de la población yucateca y actualmente son gobernados por partidos de oposición.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación
Escuelas
robots

Localizaciones


Yucatán

Organizaciones


SEP

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
Apretón de manos

Apretón de manos
true

La 4T pedía pruebas: ¡pues las va a tener!
Gerardo Merida Sánchez, ex secretario de Seguridad de Sinaloa, fue detenido en Arizona; era señalado junto con gobernador con licencia Rubén Rocha Moya de tener vínculos con ‘Los Chapitos’.

Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Rocha Moya, aceptaría ser testigo cooperante de EU
Unidad especial del Departamento de Seguridad Nacional inicia la revisión exhaustiva de antecedentes de residentes permanentes para identificar posibles casos de fraude o amenazas a la seguridad.

Titulares de la ‘green card’ son el objetivo de deportación de un nuevo ‘aparato de expulsión’
CIUDAD DE MÉXICO, 30NOVIEMBRE2024.- Luis Miguel, cantautor mexicano, durante su presentación está noche en el Estadio GNP Seguros como parte de su gira 2024. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

¡¿Qué pasó con ‘El Sol’?! Reportan hospitalización de Luis Miguel en Nueva York por un problema cardiaco
Aunque la SEP acordó mantener el calendario oficial para el cierre del ciclo escolar 2025-2026 el próximo 15 de julio; sin embargo, una serie de estados decidieron cambiar sus actividades.

Estados que SÍ concluirán el ciclo escolar antes del 15 de julio, cierre de clases según la SEP
El nuevo padrón de telefonía móvil en México ha generado dudas entre padres y tutores sobre qué CURP debe registrarse en las líneas usadas por menores de edad.

¿Qué CURP debo registrar en la línea telefónica de mi hijo? Esto dice el nuevo padrón celular en México
Las distintas ciudades de México tienen sedes que ofrecen instalaciones de primer nivel para las selecciones nacionales en el Mundial 2026.

Selecciones desprecian Torreón para concentrarse, ¿qué otras plazas quedaron fuera de la Copa Mundial?