Claudia Sheinbaum inaugura el CBTIS 305 en Mérida junto a un robot llamado ‘Atom’
Claudia Sheinbaum inauguró el CBTIS No. 305 en Mérida, un plantel con enfoque en inteligencia artificial, robótica y ciberseguridad
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, inauguró este fin de semana el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 305 en Mérida, acompañada por el gobernador de Yucatán, Joaquín Jesús Díaz Mena, así como por funcionarios federales y estatales vinculados al sector educativo.
Durante la ceremonia de inauguración, Sheinbaum realizó el corte del listón frente a las nuevas instalaciones del plantel. Uno de los elementos que llamó la atención del acto fue la presencia de un robot humanoide llamado “Atom”, ubicado junto a los funcionarios durante el evento protocolario.
A través de sus redes sociales, Sheinbaum compartió una breve transmisión del momento en el que se desarrolló la inauguración del nuevo centro educativo, el cual busca fortalecer la educación tecnológica en el estado.
Previo al corte del listón, se observa a la presidenta acercarse al robot, sonreír y preguntarle a quienes la acompañaban “¿Cómo se llama?”, a lo que respondieron que el dispositivo era identificado como “Atom”.
El robot, que portaba una playera blanca similar a la utilizada por otros asistentes, permaneció junto a las autoridades durante la ceremonia y realizó un gesto de aplauso después de que se concretó el acto inaugural.
Posteriormente, la presidenta, el gobernador y el resto de los funcionarios realizaron un recorrido al interior de las instalaciones del nuevo CBTIS.
PLANTEL TENDRÁ ENFOQUE EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y ROBÓTICA
La construcción del CBTIS No. 305 inició en 2025 como parte de la estrategia educativa enfocada en ampliar la oferta de educación media superior con orientación tecnológica.
Durante el evento, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, y el gobernador Joaquín Díaz Mena destacaron que el nuevo plantel contará con 12 aulas, tres talleres técnicos, un laboratorio multifuncional, un aula de cómputo equipada, oficinas administrativas, sala de maestros y áreas de sanitarios.
De acuerdo con la información difundida al inicio de las obras, el CBTIS tendrá capacidad para atender a 900 estudiantes distribuidos en dos turnos.
El modelo educativo del plantel estará orientado a áreas relacionadas con robótica, automatización, inteligencia artificial y ciberseguridad. Asimismo, contempla actividades deportivas, culturales y programas de desarrollo socioemocional.
Entre los beneficios anunciados para el alumnado también se incluyen acceso a becas, oportunidades de participación académica nacional e internacional, así como formación con docentes especializados.
SEP ANUNCIA NUEVAS CARRERAS TÉCNICAS EN ÁREAS TECNOLÓGICAS
Durante las actividades relacionadas con la inauguración, Mario Delgado informó que el Bachillerato Nacional incorporará 15 nuevas carreras técnicas enfocadas en inteligencia artificial, ciberseguridad, tecnología, robótica y automatización.
Según explicó el titular de la Secretaría de Educación Pública, estas especialidades fueron diseñadas tomando en cuenta las vocaciones económicas regionales de cada entidad.
Añadió que las y los estudiantes egresados podrán obtener tanto el certificado de bachillerato avalado por la SEP como un certificado técnico emitido por instituciones educativas como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana y el Tecnológico Nacional de México.
SHEINBAUM SUMA NUEVA VISITA OFICIAL A YUCATÁN
La presidenta Claudia Sheinbaum ya había visitado previamente las obras del CBTIS No. 305 en noviembre pasado, durante su quinta gira de trabajo por Yucatán.
En aquella visita participó en la entrega de tarjetas de la beca Benito Juárez y también recorrió la terminal multimodal del Tren Maya de carga ubicada en Poxilá, municipio de Umán.
La actual gira representa la sexta visita de trabajo de la mandataria federal a Yucatán. De acuerdo con lo informado, durante el fin de semana encabezará distintas obras en tres municipios del estado, los cuales concentran aproximadamente el 52 por ciento de la población yucateca y actualmente son gobernados por partidos de oposición.