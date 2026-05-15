Maestros de la SEP recibirán incremento salarial del 9%, anuncian Sheinbaum y Mario Delgado

El anuncio fue realizado por Mario Delgado , titular de la Secretaría de Educación Pública , acompañado por la presidenta Claudia Sheinbaum durante un evento oficial celebrado en las instalaciones de la dependencia.

En medio de la celebración por el Día de las Maestras y los Maestros , el gobierno federal anunció un incremento salarial del 9% para docentes del sistema educativo público en México.

La noticia llega además en un contexto donde la SEP estuvo recientemente bajo debate público por la propuesta de modificar el calendario escolar 2025-2026 debido al Mundial de Futbol y las altas temperaturas registradas en distintas regiones del país.

“ Hoy, en un gran reconocimiento y un esfuerzo extraordinario de las finanzas públicas, quiero anunciar que hemos acordado con los maestros y las maestras un incremento salarial del 9% ” , declaró Delgado durante la ceremonia.

De acuerdo con la SEP, el incremento del 9% estará integrado por diferentes componentes aplicados en distintos momentos, incluyendo prestaciones y ajustes directos al salario base.

EL AUMENTO BUSCA FORTALECER EL SALARIO REAL DEL MAGISTERIO

“ Una información que seguramente los maestros y las maestras están esperando y que refleja la voluntad de la presidenta de México por mejorar de manera permanente las condiciones laborales, económicas del magisterio nacional ”, expresó el funcionario.

Durante su intervención, Delgado aseguró que el incremento salarial representa un reconocimiento directo al trabajo realizado diariamente por maestras y maestros mexicanos.

El secretario señaló que esta medida forma parte de la política de recuperación del salario real impulsada durante los últimos años por los gobiernos emanados de la llamada Cuarta Transformación.

Según explicó, durante décadas el poder adquisitivo del magisterio perdió fuerza frente a la inflación y otros factores económicos, situación que comenzó a revertirse en los últimos siete u ocho años.

La SEP sostiene que el ajuste salarial forma parte de un esfuerzo permanente para mejorar las condiciones laborales del sector educativo y reconocer la importancia de la enseñanza pública en México.

El anuncio también ocurre en medio de negociaciones y demandas históricas de distintos sectores magisteriales relacionados con salarios, prestaciones y condiciones de trabajo.

SHEINBAUM RECONOCE EL PAPEL DE LOS DOCENTES EN MÉXICO

Durante el evento conmemorativo por el 15 de mayo, la presidenta Sheinbaum reconoció públicamente la importancia de maestras y maestros en la formación social y educativa del país.

“Hemos hecho un gran esfuerzo para este aumento salarial. Sé que ojalá fuera el doble pero estamos en este marco de construcción de un nuevo país”, declaró la mandataria.

La presidenta agregó que el gobierno federal continuará destinando recursos públicos a sectores prioritarios, incluyendo educación.

“Lo que podamos hacer por las y los maestros de México, lo vamos a hacer por agradecimiento permanente a ustedes”, expresó frente a integrantes del sector educativo.

Sheinbaum también destacó que la educación pública continúa siendo uno de los pilares estratégicos de la administración federal y defendió los proyectos educativos impulsados desde la SEP.

El gobierno federal sostiene que actualmente se trabaja en ampliación de preparatorias, universidades y nuevos espacios educativos como parte de la estrategia nacional para aumentar la cobertura escolar.

EL DEBATE EDUCATIVO CONTINÚA TRAS LA POLÉMICA DEL CALENDARIO ESCOLAR

El anuncio salarial ocurre pocos días después de la controversia generada por la propuesta de adelantar el cierre del ciclo escolar 2025-2026.

La iniciativa había sido planteada inicialmente debido al Mundial de Futbol 2026 y las altas temperaturas registradas en distintas entidades del país.

Sin embargo, tras críticas y consultas con autoridades educativas estatales, la SEP decidió mantener la fecha oficial de conclusión del ciclo escolar sin modificaciones.

El tema provocó reacciones entre docentes, padres de familia y especialistas educativos, quienes discutieron posibles impactos académicos y logísticos.

Ahora, el aumento salarial anunciado por la SEP se convierte en uno de los principales mensajes dirigidos al magisterio nacional durante la conmemoración del Día del Maestro.