$!Claudia Sheinbaum lidera ranking de presidentes de Latinoamérica

El sitio CB Global Data ha publicado a través de su web social un análisis de valoración sobre los líderes de América Latina , en el que Claudia Sheinbaum, presidenta de México, aparece en el primer lugar con un 69% de aprobación por los propios mexicanos durante encuestas realizadas del 7 al 11 de septiembre.

De acuerdo con los datos recopilados por el sitio, Claudia Sheinbaum ha recibido un 69% de valoración por sus ciudadanos, localizándola en el puesto número uno como el presidente de Latinoamérica mejor valorado durante el mes de septiembre.

En las gráficas publicadas se menciona que los datos se obtuvieron a través de encuestas realizadas del 7 al 11 de septiembre, donde, de acuerdo con el sitio, la aprobación de la presidenta quedó así:

Muy buena: 32.3 %

Buena: 36.7%

Mala: 8.7%

Muy mala: 19.6%

NS/NC: 2.7%