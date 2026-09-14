Claudia Sheinbaum lidera ranking de presidentes de Latinoamérica

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    Claudia Sheinbaum lidera ranking de presidentes de Latinoamérica
    CIUDAD DE MÉXICO, 14SEPTIEMBRE2026.- Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, encabezó la Conferencia del Pueblo en Palacio Nacional. La acompañaron Edna Vega, titular de la SEDATU, y Octavio Romero Oropeza, titular del Infonavit, para hablar sobre los avances del programa nacional d vivienda. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM Moisés Pablo Nava
    Claudia Sheinbaum lidera ranking de presidentes de Latinoamérica
    CIUDAD DE MÉXICO, 14SEPTIEMBRE2026.- Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, encabezó la Conferencia del Pueblo en Palacio Nacional. La acompañaron Edna Vega, titular de la SEDATU, y Octavio Romero Oropeza, titular del Infonavit, para hablar sobre los avances del programa nacional d vivienda. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM Moisés Pablo Nava

La presidenta de México alcanzó un 69% de aprobación en septiembre según CB Global Data, superando a Nayib Bukele y a otros líderes.

El sitio CB Global Data ha publicado a través de su web social un análisis de valoración sobre los líderes de América Latina, en el que Claudia Sheinbaum, presidenta de México, aparece en el primer lugar con un 69% de aprobación por los propios mexicanos durante encuestas realizadas del 7 al 11 de septiembre.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-destina-9-mil-241-mdp-al-bienestar-obras-del-tren-maya-y-proyectos-de-salud-y-vivienda-en-quintana-roo-EA23456929

De acuerdo con los datos recopilados por el sitio, Claudia Sheinbaum ha recibido un 69% de valoración por sus ciudadanos, localizándola en el puesto número uno como el presidente de Latinoamérica mejor valorado durante el mes de septiembre.

En las gráficas publicadas se menciona que los datos se obtuvieron a través de encuestas realizadas del 7 al 11 de septiembre, donde, de acuerdo con el sitio, la aprobación de la presidenta quedó así:

Muy buena: 32.3 %
Buena: 36.7%
Mala: 8.7%
Muy mala: 19.6%
NS/NC: 2.7%

$!Claudia Sheinbaum lidera ranking de presidentes de Latinoamérica

Junto a Sheinbaum aparece Nayib Bukele, presidente del Salvador, con un 66.2% de aprobación y A. De la Espriella, presidente de Colombia, con un 53.6%.

Mientras que los peores valorados son Delcy Rodríguez, presidenta Venezuela con un 28.8% de aprobación, y Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala con un 28.2% de aprobación.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/resalta-sheinbaum-resultados-de-escuelas-publicas-en-prueba-pisa-EA23455166

¿QUÉ ES CB GLOBAL DATA?

Es una firma de investigación social, análisis de datos y consultoría política especializada en medir la opinión pública, la imagen de los líderes políticos y las tendencias electorales.

Aunque tiene su origen en Argentina, realiza mediciones internacionales de manera recurrente, destacándose en los rankings mensuales de aprobación de imagen de presidentes de América Latina.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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