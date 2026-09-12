Sheinbaum destina 9 mil 241 MDP al Bienestar, obras del Tren Maya y proyectos de salud y vivienda en Quintana Roo

”Que sepan que nunca vamos a traicionar al pueblo, que somos uno mismos”, afirmó la presidenta.

Durante su gira de trabajo por la entidad, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer los avances de las obras federales y los apoyos sociales para la población. En su mensaje, la mandataria reafirmó su compromiso con el desarrollo de la región y la entrega directa de los recursos públicos.

INVERSIÓN SOCIAL E INFRAESTRUCTURA

El gobierno federal destina este año 9 mil 241 millones de pesos a los Programas para el Bienestar en Quintana Roo, beneficiando directamente a 486 mil 167 personas.

A la par de los apoyos directos, se da continuidad a proyectos clave de transporte e infraestructura vial, como el Tren Maya con avances en la consolidación de la Línea de Carga. Las vías urbanas con seguimiento a la construcción del Puente Nichupté y del Distribuidor Vial Kukulcán.

NUEVAS VIVIENDAS Y PROYECTOS EDUCATIVOS

Para atender el problema, la presidenta anunció el inicio de 76 mil 200 Viviendas para el Bienestar. Estas casas están destinadas a familias del estado que requieren una solución de vivienda accesible.

En materia educativa, se proyecta la creación de infraestructura para el nivel medio superior con la construcción de ocho Bachilleratos Nacionales “Margarita Maza” y la ampliación de la oferta de aulas para jóvenes en la entidad.