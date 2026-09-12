Sheinbaum destina 9 mil 241 MDP al Bienestar, obras del Tren Maya y proyectos de salud y vivienda en Quintana Roo

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    Sheinbaum destina 9 mil 241 MDP al Bienestar, obras del Tren Maya y proyectos de salud y vivienda en Quintana Roo
    CANCÚN, QUINTANA ROO, 12SEPTIEMBRE2026.- Marath Baruch Bolaños, secretario de Trabajo y Previsión Social; la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Leticia Ramírez, secretaria de Bienestar, y Mario Delgado, secretario de Educación Pública, durante el evento "Honestidad y Resultados en Quintana Roo", en el marco de su rendición de cuentas por el segundo año de su gobierno federal. Este informe representa el número 17 que la mandataria realiza a nivel nacional dentro de esta gira. FOTO: ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO.COM Elizabeth Ruiz

En su gira por la república, la presidenta reafirma su compromiso social, avances en infraestructura y nuevos centros educativos.

Durante su gira de trabajo por la entidad, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer los avances de las obras federales y los apoyos sociales para la población. En su mensaje, la mandataria reafirmó su compromiso con el desarrollo de la región y la entrega directa de los recursos públicos.

”Que sepan que nunca vamos a traicionar al pueblo, que somos uno mismos”, afirmó la presidenta.

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INVERSIÓN SOCIAL E INFRAESTRUCTURA

El gobierno federal destina este año 9 mil 241 millones de pesos a los Programas para el Bienestar en Quintana Roo, beneficiando directamente a 486 mil 167 personas.

A la par de los apoyos directos, se da continuidad a proyectos clave de transporte e infraestructura vial, como el Tren Maya con avances en la consolidación de la Línea de Carga. Las vías urbanas con seguimiento a la construcción del Puente Nichupté y del Distribuidor Vial Kukulcán.

NUEVAS VIVIENDAS Y PROYECTOS EDUCATIVOS

Para atender el problema, la presidenta anunció el inicio de 76 mil 200 Viviendas para el Bienestar. Estas casas están destinadas a familias del estado que requieren una solución de vivienda accesible.

En materia educativa, se proyecta la creación de infraestructura para el nivel medio superior con la construcción de ocho Bachilleratos Nacionales “Margarita Maza” y la ampliación de la oferta de aulas para jóvenes en la entidad.

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FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD

El sector salud registra avances en la infraestructura hospitalaria de la zona centro y sur del estado. Se reportaron progresos en las obras de los hospitales generales de Chetumal y Felipe Carrillo Puerto.

Además, se sumaron 187 nuevos consultorios al Servicio Universal de Salud para ampliar la atención médica a la población sin seguridad social.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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