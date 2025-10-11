Claudia Sheinbaum mantiene Comité de Emergencia en sesión permanente por lluvias
Tras fuertes lluvias en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, se registraron 40 fallecidos
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó esta noche que se continúa atención a la emergencia por las afectaciones de las fuertes lluvias en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, que han dejado más de 40 personas fallecidas, por lo que destacó que el Comité Nacional de Emergencia se encuentra en sesión permanente.
En sus redes sociales, la jefa del Ejecutivo federal indicó que para atender esta emergencia se está en coordinación con la gobernadora y los gobernadores de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, así como diversas autoridades del gobierno federal.
‘Continuamos en atención a la emergencia en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, en coordinación con la gobernadora y los gobernadores, así como diversas autoridades federales. El Comité Nacional de Emergencia se encuentra en sesión permanente’.