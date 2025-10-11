Claudia Sheinbaum encabeza reunión urgente por lluvias que han dejado 37 muertos en el país

México
/ 11 octubre 2025
    Claudia Sheinbaum encabeza reunión urgente por lluvias que han dejado 37 muertos en el país
    El encuentro se realizó de manera virtual y contó con la participación de autoridades federales. /FOTO: ESPECIAL

La presidenta sostuvo un encuentro con mandatarios de cinco estados para actualizar el saldo de daños por las lluvias y coordinar acciones de apoyo a las familias afectadas

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó una reunión con la gobernadora de Veracruz y los gobernadores de Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, para actualizar las afectaciones y necesidades en los municipios golpeados por las lluvias de los últimos días.

El encuentro se realizó de manera virtual y contó con la participación de autoridades federales, entre ellas Protección Civil, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina, con el objetivo de coordinar acciones para atender la emergencia.

TE PUEDE INTERESAR: Lluvias sepultan escuelas y dejan 17 desaparecidos en Hidalgo; hay maestros atrapados

En redes sociales, Sheinbaum informó que la Coordinación Nacional de Protección Civil será la encargada de presentar el resumen oficial de daños y avances, y adelantó que este sábado 11 de octubre a las 7:00 p.m. sostendrán una nueva reunión para continuar con la evaluación.

Hasta el momento, las lluvias han dejado 37 personas fallecidas y cientos de afectaciones materiales en distintas regiones del país, principalmente en los estados del centro y sureste.

TE PUEDE INTERESAR: Morena busca que mexicanos de la flotilla a Gaza cuenten su historia ante el Senado

La mandataria federal expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y aseguró que la población damnificada recibirá todo el apoyo necesario para superar las pérdidas ocasionadas por el temporal.

A todas las personas que perdieron un ser querido les enviamos nuestras condolencias y solidaridad. No les faltará nada, estamos con ustedes”, publicó la presidenta en sus redes.

TE PUEDE INTERESAR: Dos amigas, de 13 y 15 años, habrían asesinado a Leyla Monserrat en Sonora

Sheinbaum recordó que en los cinco estados afectados ya están desplegados equipos del Gobierno de México, enfocados en abrir caminos, restablecer servicios básicos y atender comunidades incomunicadas.

El Gobierno federal mantiene coordinación con autoridades estatales y municipales para reforzar las labores de rescate y reconstrucción en las zonas más golpeadas. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

