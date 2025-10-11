Claudia Sheinbaum encabeza reunión urgente por lluvias que han dejado 37 muertos en el país

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó una reunión con la gobernadora de Veracruz y los gobernadores de Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, para actualizar las afectaciones y necesidades en los municipios golpeados por las lluvias de los últimos días.

El encuentro se realizó de manera virtual y contó con la participación de autoridades federales, entre ellas Protección Civil, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina, con el objetivo de coordinar acciones para atender la emergencia.

En redes sociales, Sheinbaum informó que la Coordinación Nacional de Protección Civil será la encargada de presentar el resumen oficial de daños y avances, y adelantó que este sábado 11 de octubre a las 7:00 p.m. sostendrán una nueva reunión para continuar con la evaluación.

Hasta el momento, las lluvias han dejado 37 personas fallecidas y cientos de afectaciones materiales en distintas regiones del país, principalmente en los estados del centro y sureste.

La mandataria federal expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y aseguró que la población damnificada recibirá todo el apoyo necesario para superar las pérdidas ocasionadas por el temporal.

“A todas las personas que perdieron un ser querido les enviamos nuestras condolencias y solidaridad. No les faltará nada, estamos con ustedes”, publicó la presidenta en sus redes.

Sheinbaum recordó que en los cinco estados afectados ya están desplegados equipos del Gobierno de México, enfocados en abrir caminos, restablecer servicios básicos y atender comunidades incomunicadas.

El Gobierno federal mantiene coordinación con autoridades estatales y municipales para reforzar las labores de rescate y reconstrucción en las zonas más golpeadas. Con información de El Universal