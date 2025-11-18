Rechaza Sheinbaum versión de atentado contra embajadora israelí y evita confrontación diplomática

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que el gobierno mexicano haya tenido participación o conocimiento sobre un presunto atentado contra la embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger. Durante su conferencia matutina de este martes 18 de noviembre, la mandataria aseguró que ninguna instancia federal registró un hecho de esa naturaleza.

“No voy a entrar en debate con la embajadora”, respondió al ser cuestionada sobre la versión difundida por la representación diplomática israelí. “Nosotros nos guiamos por la información interna y no participó la Secretaría de Seguridad Pública ni ninguna otra instancia del gobierno de México”.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informaron previamente que no cuentan con reporte alguno sobre un atentado o intento de ataque contra la embajadora de Israel. Ambas dependencias subrayaron que mantienen coordinación con todas las agencias de seguridad acreditadas en el país, siempre dentro del marco de la soberanía mexicana.

La embajada de Israel, por su parte, agradeció a las autoridades mexicanas por supuestos operativos de inteligencia que habrían “neutralizado intenciones terroristas dirigidas por Irán” contra su embajadora. La declaración generó confusión, pues contrasta con la postura del gobierno mexicano, que niega cualquier registro oficial del incidente.

En respuesta, la embajada de Irán en México rechazó categóricamente la versión israelí y calificó el presunto atentado como “un invento mediático” destinado -dijo- a dañar la relación entre México e Irán. La representación afirmó que su país “nunca traicionará la confianza” depositada por el gobierno mexicano.

La Cancillería reiteró su disposición a mantener comunicación fluida con todas las misiones diplomáticas acreditadas en México y solicitó a las representaciones conducirse con responsabilidad ante información sensible.

Mientras tanto, el gobierno federal insistió en que no existe evidencia de un atentado, intento de agresión o incidente de seguridad relacionado con la embajadora israelí. La posición oficial apunta a que, más allá de declaraciones cruzadas, no hay elementos que confirmen la existencia del hecho. Con información de El Universal