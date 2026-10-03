Claudia Sheinbaum presenta Vivienda para el Bienestar en Veracruz

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó este sábado una gira de trabajo por el estado de Veracruz para inaugurar el nuevo puente del Distribuidor Vial de Acceso al Puerto y presentar los avances del programa federal Vivienda para el Bienestar.

Durante su llegada, la mandataria fue recibida por ciudadanos y simpatizantes que se congregaron entre porras y pancartas para darle la bienvenida a la entidad. NUEVAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGILIZAR EL TRÁNSITO El nuevo puente del Distribuidor Vial de Acceso al Puerto busca mejorar la circulación sobre la carretera federal MEX-140 Xalapa-Veracruz. Esta obra facilitará el paso diario de más de 34 mil vehículos y agilizará la movilidad en una de las rutas comerciales más importantes de la región.

El proyecto permite reducir los tiempos de traslado hasta en 25 minutos para automovilistas y transportistas. Además de agilizar el tráfico local, la obra optimiza el acceso de carga hacia las instalaciones portuarias de Veracruz. IMPULSO AL ACCESO A LA VIVIENDA SOCIAL El programa Vivienda para el Bienestar contempla la construcción de más de 107 mil casas en la entidad veracruzana. Durante su mensaje, la presidenta destacó que este proyecto busca beneficiar prioritariamente a familias de bajos recursos con inmuebles dignos y seguros.

La estrategia contempla también la entrega directa de escrituras para garantizar la certeza jurídica de las familias sobre su patrimonio. La mandataria reiteró que los apoyos sociales continuarán llegando a la entidad mediante trabajo coordinado con las autoridades locales.

CONTINUACIÓN DE LA GIRA EN LA ENTIDAD La agenda oficial de la presidenta contempla actividades adicionales durante el fin de semana en la zona costera. Se prevé su asistencia a los actos conmemorativos organizados por la Secretaría de Marina y la Armada de México en el puerto de Veracruz.