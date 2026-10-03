Claudia Sheinbaum presenta Vivienda para el Bienestar en Veracruz

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    Claudia Sheinbaum presenta Vivienda para el Bienestar en Veracruz
    CIUDAD DE MÉXICO, 02OCTUBRE2026.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum pardo durante la mañanera del pueblo en palacio Nacional, donde anunció regulaciones del contenido de las redes sociales para los niños y adolescentes. FOTO: TOMÁS PÉREZ DE LA CRUZ/CUARTOSCURO.COM Tomás Pérez de la Cruz
    Claudia Sheinbaum presenta Vivienda para el Bienestar en Veracruz
    Claudia Sheinbaum, presidenta de México, inaugura el Distribuidor Vial de Acceso al Puerto en Veracruz. X
    Claudia Sheinbaum presenta Vivienda para el Bienestar en Veracruz
    Claudia Sheinbaum, presidenta de México, inaugura el Distribuidor Vial de Acceso al Puerto en Veracruz. X

Tras inaugurar el Distribuidor Vial del Puerto, la presidenta anunció la construcción de más de 107 mil viviendas sociales en la entidad.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó este sábado una gira de trabajo por el estado de Veracruz para inaugurar el nuevo puente del Distribuidor Vial de Acceso al Puerto y presentar los avances del programa federal Vivienda para el Bienestar.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/organizaciones-ambientalistas-denuncian-ecocidio-en-arrecife-por-ampliacion-del-puerto-de-veracruz-CA23897621

Durante su llegada, la mandataria fue recibida por ciudadanos y simpatizantes que se congregaron entre porras y pancartas para darle la bienvenida a la entidad.

NUEVAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA AGILIZAR EL TRÁNSITO

El nuevo puente del Distribuidor Vial de Acceso al Puerto busca mejorar la circulación sobre la carretera federal MEX-140 Xalapa-Veracruz. Esta obra facilitará el paso diario de más de 34 mil vehículos y agilizará la movilidad en una de las rutas comerciales más importantes de la región.

$!Distribuidor Vial de Acceso al Puerto en Veracruz.
Distribuidor Vial de Acceso al Puerto en Veracruz. X

El proyecto permite reducir los tiempos de traslado hasta en 25 minutos para automovilistas y transportistas. Además de agilizar el tráfico local, la obra optimiza el acceso de carga hacia las instalaciones portuarias de Veracruz.

IMPULSO AL ACCESO A LA VIVIENDA SOCIAL

El programa Vivienda para el Bienestar contempla la construcción de más de 107 mil casas en la entidad veracruzana. Durante su mensaje, la presidenta destacó que este proyecto busca beneficiar prioritariamente a familias de bajos recursos con inmuebles dignos y seguros.

La estrategia contempla también la entrega directa de escrituras para garantizar la certeza jurídica de las familias sobre su patrimonio. La mandataria reiteró que los apoyos sociales continuarán llegando a la entidad mediante trabajo coordinado con las autoridades locales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/morena-celebra-15-anos-en-el-estado-de-mexico-y-cierra-filas-con-delfina-gomez-AA23897474

CONTINUACIÓN DE LA GIRA EN LA ENTIDAD

La agenda oficial de la presidenta contempla actividades adicionales durante el fin de semana en la zona costera. Se prevé su asistencia a los actos conmemorativos organizados por la Secretaría de Marina y la Armada de México en el puerto de Veracruz.

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Rafael Urbina

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Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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