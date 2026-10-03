Organizaciones ambientalistas denuncian ecocidio en arrecife por ampliación del puerto de Veracruz

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    Organizaciones ambientalistas denuncian ecocidio en arrecife por ampliación del puerto de Veracruz
    Advierten que la destrucción de La Gallega representa un ecocidio para el Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México. Cortesía

Exigen al gobierno federal detener las obras para la ampliación del Puerto de Altura

VERACRUZ, VER.- Organizaciones ambientalistas exigieron al gobierno federal detener las obras para la ampliación del Puerto de Altura de Veracruz, las cuales –acusaron- están generado un ecocidio en el arrecife vivo La Gallega.

La Red del Corredor Arrecifal y la organización Greenpeace advirtieron que la destrucción de La Gallega representa un ecocidio para el Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México, por lo que afectará la pesca, el turismo, la biodiversidad y la protección costera.

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Durante un recorrido de vigilancia ciudadana por la zona aledaña al arrecife La Gallega, denunciaron que se detectó que la Secretaría de Marina (Semar) ha iniciado la construcción de la segunda escollera del proyecto de ampliación del puerto de Veracruz, justo sobre el arrecife La Gallega.

DENUNCIAN QUE SE ARROJAN TONELADAS DE ROCA SOBRE EL ARRECIFE VIVO

Las organizaciones expusieron que se están arrojando toneladas de roca directamente sobre la base del arrecife vivo, lo que afectará no solo la vida en el arrecife, sino que provocará la sedimentación total del mismo por la modificación de las corrientes marinas, como ha sido demostrado por estudios científicos.

“La piedra utilizada proviene de una cantera en Mozomboa, en el municipio de Actopan, que no se encuentra documentada en las evaluaciones de impacto ambiental presentadas para el proyecto de ampliación del Puerto”, revelaron.

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Y expusieron que durante las 24 horas del día, es posible observar la llegada de camiones con cientos de toneladas de rocas que están siendo acumuladas para ser depositadas sobre el arrecife.

El arrecife La Gallega es un ecosistema vivo, perteneciente al Parque Nacional, Sitio Ramsar y Reserva de la Biósfera de la UNESCO Sistema Arrecifal Veracruzano, por lo que es hogar de cientos de especies, destacando los corales y tortugas marinas protegidas por tratados internacionales, así como la presencia de especies endémicas de los arrecifes veracruzanos.

EN 2022 LA CORTE ORDENÓ LA SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS

Recordaron que en 2022, la Suprema Corte de Justicia ordenó la suspensión de las obras de ampliación del Puerto de Veracruz en favor de la protección de los arrecifes y del derecho humano a un ambiente sano, como resultado de una larga lucha jurídica derivada de un amparo ciudadano.

El fallo significó un gran avance en materia de impacto y derecho ambiental, siendo un ejemplo a nivel internacional; y la sentencia consideró que el proyecto no contemplaba los impactos a los arrecifes y demás ecosistemas costeros de manera integral.

Además, la ciudadanía organizada, colectivos y organizaciones de la sociedad civil han expresado públicamente su rechazo a las obras de ampliación mediante distintas acciones de protesta.

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“Desafortunadamente, una vez más es evidente que la orden de la Suprema Corte no se ha cumplido a lo largo de los años. Aunque la obra sigue oficialmente suspendida, el gobierno federal a través de la Secretaría de Marina ha comenzado las obras de ampliación sobre el arrecife La Gallega”, acusaron.

INSTAN A LAS AUTORIDADES A SUSPENDER LAS OBRAS

Ante esta situación, desde la Red del Corredor Arrecifal del Golfo de México hicieron un llamado urgente a las autoridades correspondientes en materia de impacto ambiental a emprender acciones inmediatas de vigilancia y suspensión de las obras para la ampliación del puerto de altura y la construcción de la segunda escollera en Veracruz.

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Y exigieron alto inmediato a las actividades relacionadas con la construcción de la segunda escollera sobre La Gallega: extracción de material rocoso no autorizado y deposición de rocas sobre el arrecife.Además de una investigación urgente de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y del poder Judicial por el desacato a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de 2022 y por el daño ambiental ocasionado al Arrecife de La Gallega y al Sistema Arrecifal Veracruzano por las obras en curso.

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