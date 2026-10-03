Morena celebra 15 años en el Estado de México y cierra filas con Delfina Gómez

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    Morena celebra 15 años en el Estado de México y cierra filas con Delfina Gómez
    Duarte sostuvo que las candidaturas y los cargos no deben estar por encima de la causa y el trabajo que dieron origen a Morena. Cuartoscuro

El partido llama a la militancia a mantener la unidad y cerrar filas en torno a la gobernadora

TOLUCA, EDOMEX.- Morena celebró sus 15 años como movimiento político y social en el Estado de México con un llamado a la militancia a mantener la unidad y cerrar filas en torno a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Durante el acto, Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno, afirmó que Gómez Álvarez encabeza al movimiento en la entidad y pidió evitar que las aspiraciones personales rumbo al próximo proceso electoral generen divisiones.

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“La dirigente única de nuestro movimiento es la Maestra Delfina Gómez, la gente votó por ella, a ella hay que cumplirle porque ella está cumpliéndole al pueblo del Estado de México”, señaló.

CARGOS NO ESTÁN POR ENCIMA DEL PARTIDO: DUARTE

Duarte sostuvo que las candidaturas y los cargos no deben estar por encima de la causa y el trabajo que dieron origen a Morena.

“Antes que las candidaturas, está la causa, antes que los cargos, está el trabajo y el pueblo, como siempre nos lo dijo el Licenciado Andrés Manuel López Obrador”, afirmó.

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El funcionario también recordó que con la llegada de Gómez Álvarez al gobierno estatal terminó, dijo, un periodo de casi nueve décadas de un mismo régimen.

En la celebración se reconoció a Duarte por su trayectoria dentro de Morena. También participaron el diputado federal Pedro Zenteno Santaella; la presidenta municipal de La Paz, Martha Guerrero Sánchez, y la presidenta estatal del partido, Luz María Hernández Bermúdez.

Al encuentro acudieron legisladores, presidentes municipales, síndicos, regidores, militantes y simpatizantes del partido.

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