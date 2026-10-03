Morena celebra 15 años en el Estado de México y cierra filas con Delfina Gómez

TOLUCA, EDOMEX.- Morena celebró sus 15 años como movimiento político y social en el Estado de México con un llamado a la militancia a mantener la unidad y cerrar filas en torno a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. Durante el acto, Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno, afirmó que Gómez Álvarez encabeza al movimiento en la entidad y pidió evitar que las aspiraciones personales rumbo al próximo proceso electoral generen divisiones.

“La dirigente única de nuestro movimiento es la Maestra Delfina Gómez, la gente votó por ella, a ella hay que cumplirle porque ella está cumpliéndole al pueblo del Estado de México”, señaló.

CARGOS NO ESTÁN POR ENCIMA DEL PARTIDO: DUARTE Duarte sostuvo que las candidaturas y los cargos no deben estar por encima de la causa y el trabajo que dieron origen a Morena. “Antes que las candidaturas, está la causa, antes que los cargos, está el trabajo y el pueblo, como siempre nos lo dijo el Licenciado Andrés Manuel López Obrador”, afirmó.

El funcionario también recordó que con la llegada de Gómez Álvarez al gobierno estatal terminó, dijo, un periodo de casi nueve décadas de un mismo régimen. En la celebración se reconoció a Duarte por su trayectoria dentro de Morena. También participaron el diputado federal Pedro Zenteno Santaella; la presidenta municipal de La Paz, Martha Guerrero Sánchez, y la presidenta estatal del partido, Luz María Hernández Bermúdez. Al encuentro acudieron legisladores, presidentes municipales, síndicos, regidores, militantes y simpatizantes del partido.