Díaz-Canel felicita a Morena por sus 15 años y plantea reforzar alianza con Cuba

El presidente de Cuba , Miguel Díaz-Canel, felicitó a Morena por cumplir 15 años de su fundación. A través de un mensaje público, el mandatario cubano reiteró el interés de su gobierno y del Partido Comunista de Cuba (PCC) para fortalecer los lazos de cooperación y amistad con la organización política mexicana.

Díaz-Canel envió sus felicitaciones en respuesta a una publicación del partido mexicano en la red social X. En su mensaje, el líder cubano destacó el compromiso de mantener una relación cercana entre ambos partidos. El pronunciamiento reafirma la cercanía política que existe actualmente entre el movimiento gobernante en México y la administración de la isla.

Esta felicitación ocurre semanas después del mensaje del presidente cubano por el aniversario de la Independencia de México. En esa ocasión, Díaz-Canel agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por el apoyo recibido. Además, definió a México como un país hermano tanto en los momentos difíciles como en las celebraciones.