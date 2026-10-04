Díaz-Canel felicita a Morena por sus 15 años y plantea reforzar alianza con Cuba

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    Díaz-Canel felicita a Morena por sus 15 años y plantea reforzar alianza con Cuba
    Díaz-Canel, presidente de Cuba. X

El presidente cubano y líder del PCC envió un mensaje a Morena para estrechar la cooperación bilateral.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, felicitó a Morena por cumplir 15 años de su fundación. A través de un mensaje público, el mandatario cubano reiteró el interés de su gobierno y del Partido Comunista de Cuba (PCC) para fortalecer los lazos de cooperación y amistad con la organización política mexicana.

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Díaz-Canel envió sus felicitaciones en respuesta a una publicación del partido mexicano en la red social X. En su mensaje, el líder cubano destacó el compromiso de mantener una relación cercana entre ambos partidos. El pronunciamiento reafirma la cercanía política que existe actualmente entre el movimiento gobernante en México y la administración de la isla.

Esta felicitación ocurre semanas después del mensaje del presidente cubano por el aniversario de la Independencia de México. En esa ocasión, Díaz-Canel agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por el apoyo recibido. Además, definió a México como un país hermano tanto en los momentos difíciles como en las celebraciones.

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La relación entre ambas fuerzas políticas se ha consolidado en los últimos años. Previamente, Morena y el Partido Comunista de Cuba han firmado acuerdos de colaboración para intercambiar experiencias y mantener una agenda de trabajo conjunta en la región.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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