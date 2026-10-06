CNDH niega haber frenado el Operativo Mochila Segura y aclara alcance de recomendación

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    CNDH niega haber frenado el Operativo Mochila Segura y aclara alcance de recomendación
    La CNDH aclaró que su Recomendación 48/2019 no prohíbe el Operativo Mochila Segura en escuelas. Cuartoscuro
Stephanie León
por Stephanie León

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La CNDH explicó que la Recomendación 48/2019 permite evaluar y aplicar el operativo bajo derechos humanos y el interés superior de la niñez

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) negó categóricamente haber frenado o prohibido el llamado Operativo Mochila Segura y aclaró que la Recomendación 48/2019 no establece una restricción para realizar este tipo de acciones en los centros escolares.

En un pronunciamiento, el organismo señaló que dicha recomendación planteó determinar la procedencia de continuar con el operativo y, en caso de realizarse, aplicarlo como una medida de protección y cuidado para niñas, niños y adolescentes, bajo un enfoque de derechos humanos y privilegiando el interés superior de la niñez.

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La CNDH también se deslindó de declaraciones atribuidas a Yllich Escamilla Santiago, quien fue presentado en medios como integrante del organismo, así como de la información publicada por el portal Plaza de Armas de Querétaro bajo el título “Frena CNDH operativo mochila: Soto”, difundida el 4 de octubre de 2026.

El organismo indicó que únicamente reconoce como propios los posicionamientos, comunicados o manifestaciones difundidos a través de sus canales oficiales. Por ello, señaló que cualquier declaración que no cumpla con ese criterio, incluso si es realizada por personal de la institución a título individual, está desautorizada.

RECOMENDACIÓN DE LA CNDH NO PROHÍBE EL OPERATIVO MOCHILA

La CNDH explicó que, respecto del primer punto de la Recomendación 48/2019, la Secretaría de Educación Pública informó que sí es procedente la continuación del Operativo Mochila Segura, siempre que se realice con base en el marco constitucional y legal aplicable.

Como parte de las medidas implementadas, la SEP informó sobre el documento “Entornos Escolares Seguros de las Escuelas de Educación Básica”, elaborado con participación de autoridades educativas, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), el Programa Nacional de Convivencia Escolar, entidades federativas y representantes de la sociedad organizada.

El documento establece lineamientos generales para que las autoridades educativas de los estados y de la Ciudad de México desarrollen protocolos de acuerdo con las características de cada comunidad escolar.

La CNDH señaló que, conforme a este esquema, madres, padres de familia o tutores y las autoridades educativas pueden colaborar para garantizar la protección integral de niñas, niños y adolescentes.

Dentro de estas medidas se contempla, de manera voluntaria, la presentación de mochilas, bolsas y portafolios de estudiantes, docentes, directivos y demás personal escolar.

CADA ESCUELA PUEDE DEFINIR CÓMO REALIZAR LA REVISIÓN: CNDH

De acuerdo con la información proporcionada por la SEP, cada escuela debe contar con un Comité de Vigilancia encargado de activar el procedimiento y determinar su temporalidad, espacio y forma de aplicación.

La CNDH indicó que deben considerarse las características de cada plantel para garantizar que las personas que no participen en el procedimiento no puedan observar el contenido de las mochilas, bolsas o portafolios.

El organismo señaló que estas medidas deben realizarse atendiendo las recomendaciones del SIPINNA y de la propia CNDH, con el objetivo de evitar violaciones a los derechos humanos y garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes.

Respecto del segundo punto de la Recomendación 48/2019, la CNDH informó que la SEP reportó la conformación de un grupo multidisciplinario integrado por investigadores, representantes de la sociedad organizada y autoridades federales y de la Ciudad de México para analizar la operación, funcionamiento, supervisión y resultados de los esquemas de seguridad escolar.

Como resultado de ese trabajo se elaboró el documento “Entornos Escolares Seguros en Escuelas de Educación Básica”.

CNDH SEÑALA QUE LA ESTRATEGIA DEBE INCLUIR OTRRAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

El tercer punto de la recomendación establecía la elaboración de un programa nacional para prevenir, atender y erradicar la violencia escolar, con el interés superior de la niñez como eje central y con medidas adicionales al Operativo Mochila Segura.

La CNDH señaló que la autoridad educativa informó sobre la emisión del programa “Entornos Escolares Seguros en Escuelas de Educación Básica”, que contempla acciones de prevención, atención y erradicación de la violencia en los planteles.

Además, en cumplimiento del cuarto punto recomendatorio, la SEP desarrolló actividades de formación dirigidas a docentes y directivos sobre prevención del abuso sexual infantil, convivencia pacífica y respeto a los derechos humanos.

También se diseñó y puso en línea el curso “Orientaciones para la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso sexual y maltrato en las escuelas de educación básica del país”.

CNDH RECHAZA INTERPRETACIÓN SOBRE QUERÉTARO

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló que las declaraciones de la secretaria de Educación de Querétaro, Martha Elena Soto Obregón, sobre la supuesta imposibilidad de realizar el Operativo Mochila debido a restricciones derivadas de la recomendación, parten de una interpretación que, según el organismo, no corresponde con su contenido.

La CNDH sostuvo que ninguno de los puntos de la Recomendación 48/2019 establece una prohibición para realizar el Operativo Mochila Segura. Explicó que el planteamiento consiste en determinar su procedencia y, en caso de aplicarlo, hacerlo como una medida de protección y cuidado, con enfoque de derechos humanos y bajo el principio del interés superior de la niñez.

Finalmente, el organismo hizo un llamado a las autoridades educativas para establecer, junto con madres y padres de familia, docentes y estudiantes, planes de seguridad y protección que permitan atender las condiciones de seguridad en los centros escolares.

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La CNDH mencionó como referencia los hechos ocurridos en la Secundaria General Número 13 de Torreón y en la escuela secundaria “Esperanza Cabrera” de Querétaro.

“Esta Comisión Nacional considera inaplazable y urgente afrontar la realidad que vivimos actualmente en los centros escolares, y hacerlo con medidas idóneas que garanticen de manera efectiva la seguridad de las niñas, niños y adolescentes, por lo que hace un respetuoso exhorto a las autoridades educativas para que, observando los derechos humanos, desde luego, en conjunto con madres y padres de familia, docentes y estudiantes, acuerden planes de seguridad y protección que eviten hechos como los lamentablemente ocurridos en la Secundaria General Número 13 de Torreón y en la escuela secundaria “Esperanza Cabrera” del propio estado de Querétaro.”

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Steph León

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Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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