Interrumpen embarazo de niña de 11 años en hospital del IMSS en Matamoros

Nohemí, la menor de 11 años embarazada cuyo caso sacudió a Tamaulipas y México, fue sometida en el Hospital de Zona número 13 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Matamoros a un procedimiento de interrupción de la gestación de poco más de cinco meses. Medios de comunicación local afirmaron que el titular de Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF de Matamoros confirmó que el proceso comenzó cerca de las 6:00 horas, así como que la niña se encuentra bien de salud. Las autoridades no han brindado información oficial al respecto, pero trascendió que médicos especialistas del IMSS revisaron el estado de salud de la menor para poder realizar la cirugía. El cuerpo médico detectó que Nohemí presentaba una infección y anemia que no impedían que se realizara la intervención. Al comprobar que la vida de la menor no corría riesgo, se tomó la decisión de interrumpir el embarazo. Actualmente, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas continúa con las investigaciones a fin de determinar quién o quiénes son los responsables del embarazo de la menor. Se informó que Nohemí se encuentra en buen estado y que permanecerá en el IMSS hasta su recuperación y posteriormente será resguardada por el DIF Matamoros para garantizar su seguridad.

ESTARÁ BAJO RESGUARDO DEL DIF El procurador de la Defensa de las Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Matamoros, Hugo Gutiérrez Treviño reportó como estable a la menor Nohemí de 11 años de edad a quien se le interrumpió un embarazo de cinco meses en Matamoros, Tamaulipas. Gutiérrez Treviño informó que la menor de edad permanece bajo resguardo del DIF tras el procedimiento que se le practicó en punto de las 6:00 horas del martes en el Instituto Mexicano del Seguro Social. “El IMSS está muy apegado para monitorear la salud de la menor, nosotros estamos también atendiendo su salud, está estable, está perfectamente bien y vamos a continuar apoyando tras el proceso de interrupción de embarazo con atención psicológica y medicina”, dijo el Procurador para medios de comunicación. Explicó que la madre de la menor ha estado al pendiente y que sólo esperan que el IMSS le otorgue el alta para que siga su proceso: “estará bajo resguardo con nosotros donde garantizaremos todos sus derechos que fueron vulnerados. La Fiscalía nos otorgó la custodia, tenemos que acatar para procurar el bienestar de la niña”. Finalmente, dijo que la mamá de Nohemí estuvo de acuerdo con interrumpir el embarazo, pues sabía que era por su bienestar.

EMBARAZO INFANTIL DE NOHEMÍ, TRAS ABUSO SEXUAL El pasado miércoles, el IMSS dio a conocer en un comunicado que brindó atención a una menor de 11 años de edad, quien acudió a las instalaciones del Hospital General de Zona número 13, en Matamoros, con cinco meses de embarazo. Tras su valoración clínica, el hospital activó protocolos institucionales correspondientes y se dio aviso de manera inmediata a las autoridades competentes, a petición de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Contra Niñas, Niños y Adolescentes. Luego de esta información, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas abrió una carpeta de investigación por el embarazo de cinco meses de una niña de 11 años, identificada como Nohemí; la menor permanecía hospitalizada mientras los médicos determinaban si el embarazo representaba un riesgo que requiriera mantenerla bajo supervisión hospitalaria. El procurador del DIF Matamoros informó que el organismo tuvo conocimiento del caso a partir de una denuncia realizada por vecinos y confirmó que la niña permanecía internada y estable. Explicó que, al identificarse indicios de un posible delito sexual, la Fiscalía estatal intervino y abrió una carpeta de investigación por probable violación. Las autoridades indagan quién pudo ser responsable de la agresión y también revisan las condiciones de cuidado de la menor para determinar si existió alguna omisión o negligencia.

Gutiérrez Treviño señaló que personal del DIF acudió al domicilio de la familia, ubicado en el fraccionamiento Satélite, luego de recibir un reporte anónimo a través del número de emergencias 911. Sin embargo, para ese momento la madre ya había acudido ante la Fiscalía y la menor se encontraba en el IMSS. Nohemí vivía con su madre, María, y su padrastro, Sirenio Ruiz. Las autoridades también revisaron a las personas que tenían acceso al domicilio y formaban parte del entorno cercano de la niña. La investigación contempla determinar si alguna persona cercana a la familia pudo estar relacionada con los hechos. Hasta el momento, las autoridades no han establecido públicamente la responsabilidad de una persona en particular.

Indicó que tampoco existía, hasta ese momento, un sospechoso definido y que las indagatorias continuaban para identificar al probable responsable. En una de las líneas de investigación se mencionó al padrastro, quien acudió a declarar ante la Fiscalía, así como a un tío de la menor. Sin embargo, las autoridades no han informado que alguno de ellos haya sido señalado formalmente como responsable.

MENOR HABRÍA SEÑALADO A TRES HOMBRES La madre de la niña declaró que, días antes de conocer el embarazo, ella y su pareja comenzaron a notar cambios físicos en su hija. María explicó que meses atrás llevó a Nohemí a consulta médica debido a una inflamación en el abdomen. Según su relato, en una unidad del IMSS ubicada en la colonia Lauro Villar el malestar fue atribuido inicialmente a un problema estomacal. Posteriormente, otros estudios médicos confirmaron el embarazo. La madre manifestó que no pretendía defender a ninguna persona y pidió que las autoridades realizaran las investigaciones correspondientes antes de determinar responsabilidades. También explicó que su situación económica la obligaba a trabajar turnos rotativos en una tienda de conveniencia, por lo que en algunas ocasiones la menor permanecía sola durante varias horas. De acuerdo con su declaración, Nohemí habría señalado a tres hombres que acostumbraban ingresar al domicilio cuando ella y su pareja salían a trabajar. Esta información fue incorporada como una de las líneas que las autoridades revisan para establecer quién pudo haber tenido contacto con la menor.