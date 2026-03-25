‘Ella lo buscó’... PT y Verde le pierden el miedo al régimen arrinconados por Sheinbaum: Loret de Mola

CDMX.- La amenaza que les “recetó” la presidenta Claudia Sheinbaum al PT y al Verde duró apenas unos días, pues ante el riesgo de volverse piezas desechables, le han perdido el miedo al régimen de la llamada Cuarta Transformación. Así lo advierte el periodista Carlos Loret de Mola hoy en sus “Historias de Reportero”, donde plantea que el régimen enfrenta la posibilidad de una segunda derrota legislativa si no logra convencer a sus partidos aliados de votar a favor del Plan B.

“PT y Verde dicen que no es personal. Que ellos no hubieran querido. Que ella lo buscó y ellos sólo están reaccionando”, expone el editorialista. Hace dos semanas, la reforma electoral planteada por Sheinbaum fue desechada desde la Cámara de Diputados al no conseguir los votos del Partido del Trabajo y el Verde Ecologista. Hoy el Plan B podría correr la misma suerte, pero ahora desde el Senado, ante el rechazo de ambos partidos, pero en especial del PT, dirigido por Alberto Anaya. En su columna del 13 de agosto, Loret de Mola aseguró que en Palacio Nacional la mandataria amenazó al PT y al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) con atacarlos con “toda la fuerza del Estado” si no daba su respaldo al Plan B. “El primer impulso de los aliados fue doblarse. A los pocos días, y tras haber sugerido un par de cambios que aceptó el gobierno, anunciaron en la Secretaría de Gobernación su respaldo al Plan B”, señala sobre el anuncio conjunto hecho por Morena, PT y PVEM el pasado 15 de marzo.

Sin embargo, de acuerdo con el periodista, la estrategia de presión terminó por producir una “valentía por arrinconamiento” en las cúpulas del PT y Verde, que ven en las últimas reformas de Sheinbaum un intento por “arrasarlos” al dejarlos como piezas desechables. Expone el periodista que en estos partidos sospecha que la verdadera intención de Sheinbaum es utilizarlos para transitar el 2027 y luego “dejarlos en los huesos”, aprovechando la figura de la revocación de mandato para centralizar todo el capital político en Morena. “La sensación entre las cúpulas del PT y el Partido Verde es que la Presidenta se quiere deshacer de ellos, arrasarlos. Usar la elección del 2027 para que la Presidenta se suba de lleno a la campaña de Morena –a través de la revocación de mandato– y dejar en los huesos a los aliados”, expone. La Presidenta ha rechazado que a través de su reforma electoral o el Plan B busque instaurar un “partido de Estado”, como lo han advertido tanto la oposición como expertos en la materia. Según Sheinbaum, el objetivo es eliminar los privilegios de los partidos.

‘PRUEBA DE FUEGO’: ¿HUMILLACIÓN O ‘PANZAZO’ PARA SHEINBAUM? Loret de Mola plantea la posibilidad de que Sheinbaum, a quien sus aliados le han “recetado” un “viacrucis de temporada”, sea humillada por segunda vez ante el riesgo de que su Plan B no alcance la mayoría calificada. Sin embargo, aún nada está definido, por lo que será en la votación del pleno del Senado cuando se conozca qué pesa más para el PT y el Verde, si su supervivencia o el miedo a la Presidenta.

“Estamos a punto de saber qué pesa más para el PT y el Verde: si su instinto de supervivencia o el miedo a la amenaza presidencial. Lo sabremos en el momento en que se vote el Plan B. Sabremos también si la Presidenta será humillada por sus aliados con una segunda derrota legislativa o logrará su intento de salvar cara, aunque sea ‘de panzazo’”, expone. Ayer el dictamen del Plan B fue aprobado en comisiones en el Senado con el voto de Morena y el PVEM, pero con la ausencia de PT, que no está de acuerdo con los términos planteados para la revocación de mandato.

El senador Alberto Anaya, fundador y líder del Partido del Trabajo, ha exigido eliminar la revocación de mandato en 2027 dentro del Plan B, al considerar que no debe mezclarse con las elecciones constitucionales. Se prevé que hoy el dictamen de la reforma sea llevado al pleno para su discusión y posterior votación. Esa será, de acuerdo con Loret de Mola, la prueba de fuego, pues Morena requerirá los votos de sus partidos aliados para lograr la mayoría calificada. “Con dos senadores que no la aprueben, se cae todo. En el Partido Verde ya le mandaron decir a la Presidenta que ellos responden sólo por 13 de sus 14 senadores. Que el otro está alineado con Ricardo Salinas Pliego. O sea, que en el Verde hay cuando menos un voto que ya se cayó. El PT ha dicho hasta ahora que no va con el Plan B. El PT tiene seis senadores. No tienen que rechazarla todos. Con uno que no vote a favor, la coalición gobernante no tiene los votos”, adelanta el periodista.

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