Cofepris lanza alerta sanitaria por venta ilegal Tirzepatida: Marcas que están involucradas

México
/ 19 febrero 2026
    Cofepris lanza alerta sanitaria por venta ilegal Tirzepatida: Marcas que están involucradas
    La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta por la comercialización ilegal de productos que contienen Tirzepatida y carecen de registro sanitario. ESPECIAL

Adicionalmente, se identificó la comercialización ilegal a través de plataformas de comercio electrónico sobre diferentes presentaciones del Tirzepatida

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta por la comercialización ilegal de productos que contienen Tirzepatida y carecen de registro sanitario.

Dicha advertencia se derivó del análisis técnico-documental de información presentada por la empresa Eli Lilly y Compañía de México, S.A. de C.V., que identificó la distribución indebida a través de plataformas de comercio electrónico, sitios web y aplicaciones de dispositivos móviles.

COFEPRIS: ESTOS PRODUCTOS SON VENDIDOS ILEGALMENTE

De acuerdo con el boletín emitido por la autoridad sanitaria, los productos identificados son:

1. Pluma de aplicación (HumanPen SAVVIO) Cartucho de Tirzepatida con 20 mg:

* Corresponde a la marca Dr. Pen.

* Se encontró que la pluma fue re-etiquetada como Dr. Pen. Sin embargo, el registro sanitario se encuentra cancelado. Se está utilizando con un fin distinto al que en su momento fue autorizado.

* Eli Lilly y Compañía de México S.A. de C.V. confirmó que el cartucho indica que contiene Tirzepatida, pero tras el análisis correspondiente, se detectó la presencia de Semaglutida, además de crecimiento bacteriano.

2. Pluma precargada con solución inyectable 20 mg / 3 mL:

* Corresponde a la marca Rapha Pharmaceuticals Inc.

* Se encontró que el producto no tiene registro sanitario para su venta en territorio nacional.

3. TIRZEPATIDA (+B12), Solución de vial:

* Corresponde a la marca Peptide Xperts.

* El producto no tiene registro sanitario para su venta en territorio nacional.

Adicionalmente, Eli Lilly y Compañía de México, S.A. de C.V. identificó la comercialización ilegal, a través de plataformas de comercio electrónico, de diversos productos que contiene el principio activo Tirzepatida, en distintas presentaciones, entre ellas gotas, parches, viales, jeringas prellenadas, comercializados bajo diversas marcas.

Asimismo, Cofepris recibió notificaciones internacionales de las autoridades sanitarias de Colombia y Argentina, sobre la comercialización ilegal de los productos Tirzepatida (GLP-1 / GIP) +B12, pertenecientes a la empresa Peptide Xperts y Tirzec5 de la empresa Quimfa S.A.

QUÉ PASA SI SE USA TIZEPATIDA SIN SUPERVISIÓN MÉDICA

La adquisición y uso de Tizepatida debe realizarse bajo prescripción de conformidad con el artículo 226 de la Ley General de Salud.

El uso indiscriminado y sin supervisión de un médico especialista, puede ocasionar un estrés o sobreactividad en los órganos, tales como el hígado o el páncreas, entre otros, lo que puede generar un fallo en los mismos.

Por ello, las presentaciones con el principio activo Tirzepatida que no cuentan con registro sanitario otorgado por esta autoridad sanitaria, se desconoce su procedencia, condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte, así como las materias primas empleadas en su elaboración y que carecen de estudios que garanticen la calidad, seguridad y eficacia.

RECOMENDACIONES

La Cofepris realizó un llamado a la ciudadanía, emitiendo ciertas recomendaciones:

* En caso de identificar a la venta los productos con Tirzepatida marca Rapha, Dr.Pen y Peptide Xperts en cualquier presentación, no usarlo; y de contar con información sobre su posible comercialización, realizar la denuncia sanitaria correspondiente.

* Nunca adquirir los productos con Tirzepatida marca Rapha, Dr. Pen y PeptideXperts, en cualquier presentación, a través de redes sociales, plataformas deventa y otros sitios de internet, ya que:

1. Requieren valoración, receta y supervisión médica.

2. No cuenten con registro sanitario en territorio nacional.

* En caso de estar utilizando los productos citados, suspender de inmediato su uso y consultar con un profesional de la salud para la valoración médica correspondiente.

* Reportar reacciones adversas en el siguiente enlace: VigiRam o al correo electrónico farmacovigilancia@cofepris.gob.mx.

* Se deberán adquirir productos únicamente en establecimientos que cuenten con Aviso de Funcionamiento o Licencia Sanitaria, ya que son los autorizados para realizar la comercialización de los productos.

Cofepris mantendrá acciones de control sanitario e informará oportunamente a la población en caso de identificar nuevas evidencias, con el fin de prevenir riesgos a la salud de la población, procedentes de productos, servicios o establecimientos que incumplan con la legislación sanitaria vigente”.

