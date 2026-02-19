Cofepris lanza alerta sanitaria por venta ilegal Tirzepatida: Marcas que están involucradas

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta por la comercialización ilegal de productos que contienen Tirzepatida y carecen de registro sanitario.

Dicha advertencia se derivó del análisis técnico-documental de información presentada por la empresa Eli Lilly y Compañía de México, S.A. de C.V., que identificó la distribución indebida a través de plataformas de comercio electrónico, sitios web y aplicaciones de dispositivos móviles.

COFEPRIS: ESTOS PRODUCTOS SON VENDIDOS ILEGALMENTE

De acuerdo con el boletín emitido por la autoridad sanitaria, los productos identificados son:

1. Pluma de aplicación (HumanPen SAVVIO) Cartucho de Tirzepatida con 20 mg:

* Corresponde a la marca Dr. Pen.

* Se encontró que la pluma fue re-etiquetada como Dr. Pen. Sin embargo, el registro sanitario se encuentra cancelado. Se está utilizando con un fin distinto al que en su momento fue autorizado.

* Eli Lilly y Compañía de México S.A. de C.V. confirmó que el cartucho indica que contiene Tirzepatida, pero tras el análisis correspondiente, se detectó la presencia de Semaglutida, además de crecimiento bacteriano.

2. Pluma precargada con solución inyectable 20 mg / 3 mL:

* Corresponde a la marca Rapha Pharmaceuticals Inc.

* Se encontró que el producto no tiene registro sanitario para su venta en territorio nacional.

3. TIRZEPATIDA (+B12), Solución de vial:

* Corresponde a la marca Peptide Xperts.

* El producto no tiene registro sanitario para su venta en territorio nacional.

Adicionalmente, Eli Lilly y Compañía de México, S.A. de C.V. identificó la comercialización ilegal, a través de plataformas de comercio electrónico, de diversos productos que contiene el principio activo Tirzepatida, en distintas presentaciones, entre ellas gotas, parches, viales, jeringas prellenadas, comercializados bajo diversas marcas.