Cofepris reduce trámites de 340 a 125; nuevos estudios a medicamentos tardarán 30 días

El anuncio fue realizado durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum , donde el titular de Cofepris, Víctor Hugo Borja Aburto , detalló los cambios que modificarán la operación de una de las instituciones más importantes para la regulación sanitaria en México.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ( Cofepris ) anunció una transformación profunda en sus procesos regulatorios con el objetivo de reducir la burocracia y acelerar la llegada de nuevos tratamientos al país. La medida forma parte de la estrategia impulsada por el Gobierno federal para fortalecer la inversión, la innovación médica y la producción nacional de insumos para la salud.

Entre las medidas destaca la reducción de trámites, la simplificación de requisitos y la digitalización de procesos que durante años fueron señalados como obstáculos para investigadores, hospitales, farmacéuticas y ciudadanos.

DE 340 A 125 TRÁMITES: EL MAYOR RECORTE ADMINISTRATIVO

La reforma representa una disminución superior al 60 por ciento en el número de procedimientos que deben realizar personas y empresas ante la autoridad sanitaria.

De acuerdo con Borja Aburto, el organismo pasó de administrar 340 trámites a únicamente 125, además de reducir aproximadamente a la mitad la cantidad de requisitos exigidos para diversos procedimientos regulatorios.

El funcionario explicó que la simplificación no significa una reducción en los controles sanitarios ni en la protección de la salud pública.

“El cambio más importante está en la forma de hacerlo. No se trató de eliminar trámites que protegen la salud, sino de quitar requisitos que estaban de más e integrar procesos que antes se duplicaban”, afirmó.

La estrategia fue diseñada en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y busca eliminar procesos redundantes que generaban retrasos sin aportar beneficios adicionales en materia de seguridad sanitaria.

ESTUDIOS CLÍNICOS PASARÁN DE NUEVE MESES A SOLO 30 DÍAS

Uno de los anuncios que más llamó la atención dentro del sector médico y farmacéutico fue la reducción de los tiempos para aprobar protocolos de investigación clínica.

Hasta ahora, los estudios necesarios para probar nuevos medicamentos y tratamientos podían tardar hasta nueve meses en obtener autorización. Con el nuevo esquema, esos procedimientos podrán resolverse en apenas 30 días.

La medida pretende impulsar el desarrollo científico dentro del país y permitir que hospitales, universidades y centros de investigación participen con mayor rapidez en proyectos internacionales relacionados con nuevas terapias.

“Buscamos que los mexicanos tengan la oportunidad de recibir tratamientos innovadores y que esa investigación se realice en México”, señaló el titular de Cofepris.

La agilización también podría incrementar el atractivo del país para compañías farmacéuticas interesadas en desarrollar investigaciones clínicas en territorio nacional.

UN VISOR DIGITAL PARA COMBATIR MEDICAMENTOS FALSOS

Otra de las herramientas presentadas fue el nuevo visor digital de registros sanitarios, una plataforma que permitirá consultar de manera rápida si un medicamento cuenta con autorización oficial.

El sistema podrá ser utilizado por ciudadanos, farmacias, hospitales y profesionales de la salud para verificar la autenticidad de diversos productos que se comercializan en el mercado.

La intención es fortalecer la transparencia y combatir la circulación de medicamentos falsificados o irregulares, un problema que representa riesgos importantes para la salud pública.

Con esta herramienta, los usuarios podrán consultar información oficial sin necesidad de realizar trámites presenciales o solicitudes especiales ante la dependencia.

LLEGA LA VENTANILLA ÚNICA DIGITAL

Como parte de la modernización institucional, Cofepris también anunció la creación de una ventanilla única digital, la cual comenzará operaciones a partir de julio.

La plataforma concentrará diversos procedimientos regulatorios en un solo espacio virtual, eliminando la necesidad de realizar múltiples gestiones presenciales y reduciendo la dependencia de gestores o intermediarios.

En una primera etapa estarán disponibles 17 trámites, de los cuales nueve podrán completarse completamente en línea, desde la solicitud inicial hasta la resolución final.

Este avance forma parte del proceso de digitalización impulsado por el Gobierno federal para modernizar la administración pública y facilitar la interacción entre ciudadanos y autoridades.

UNA APUESTA POR LA INNOVACIÓN Y LA EFICIENCIA

La simplificación anunciada por Cofepris llega en un momento en que México busca fortalecer su capacidad de investigación médica y ampliar el acceso a tecnologías sanitarias de última generación.

Las autoridades consideran que reducir tiempos y eliminar requisitos innecesarios permitirá acelerar la llegada de nuevos tratamientos, fomentar la inversión en el sector salud y generar mejores condiciones para el desarrollo científico.

Al mismo tiempo, el organismo insiste en que la simplificación administrativa no comprometerá los estándares de seguridad que exige la regulación sanitaria, manteniendo los mecanismos de vigilancia necesarios para proteger a la población.