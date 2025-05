¿Colaboradores de Clara Brugada fueron amenazados? Sheinbaum pide no especular

TE PUEDE INTERESAR: Asesinan a secretaria particular de Clara Brugada y funcionario de CDMX; Sheinbaum lamenta el hecho

Sin embargo, señaló que no tenían conocimiento de alguna amenaza contra Ximena Guzmán y José Muñoz , los dos funcionarios capitalinos asesinados en la vialidad Calzada de Tlalpan en la CDMX , cercanos a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Además, pidió no especular sobre el tema, ya que hasta ese momento no se contaba con información sobre el hecho violento. Así mismo, confirmó que los funcionarios no contaban con personal de vigilancia.

“Yo creo que no hay que especular, no tenemos conocimiento, son personas que vienen trabajando desde hace mucho tiempo, no usan ni siquiera vigilancia, nada, son compañeros. Y hay que ver la investigación para poder conocer cuál es la causa y apoyar en todo momento”, dijo.

Sheinbaum detalló que hablará con la Jefa de Gobierno, y que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch “va a estar en contacto permanente” y por supuesto con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

La Presidenta destacó que Guzmán y Muñoz eran colaboradores desde hace ‘mucho tiempo’ en el movimiento de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México.