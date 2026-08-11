Colapsa piso de edificio en demolición en CDMX; “pero algo falló”, destaca alcalde | VIDEO

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México (CDMX) reportó que se registró el colapso de uno de los cinco edificios —que antes eran oficinas de ICA y estaban abandonados— que están en proceso de demolición en el predio Minería 154, esquina Viaducto Presidente Miguel Alemán, en la colonia Escandón II, alcaldía Miguel Hidalgo. El material cayó sobre los carriles laterales de la vialidad e incluso en algunos centrales.

El proceso de demolición que, de acuerdo con la alcaldía Miguel Hidalgo, estaba vigente, está a cargo de la empresa “Raíces Houston S.A de C.V.”, indicó la institución. La SGIRPC detalló que de los 15 trabajadores que estaban en la zona no hubo reportes de lesionados. Actualmente, “se realizan trabajos de oxicorte en estructura, por lo que permanece cerrada la vialidad sobre la lateral de Viaducto Miguel Alemán, en dirección al oriente”. Reportó daños colaterales con la caída de un árbol de 20 metros de altura, así como afectaciones de un automóvil particular, conducido por un hombre de 52 años que resultó ileso. Un motociclista de 24 años resultó policontundido, pero no ameritó traslado de urgencia al hospital.

ALCALDE AFIRMA QUE EDIFICIO CONTABA CON PERMISOS... PERO “ALGO FALLÓ” El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, acudió al lugar donde hubo un derrumbe de un edificio en la colonia Escandón, indicó que antes eran oficinas de ICA y que ahorita estaban en proceso de demolición cuya licencia está vigente por lo que la empresa será quien deba responder sobre lo que pasó. Si bien dijo la fiscalía capitalina será quien determine las causas del derrumbe, se tiene información que un árbol presuntamente se venció y afectó a la estructura. ”El edificio cuenta con la licencia de demolición que fue emitida por la alcaldía el 15 de julio de 2026 y tendrá que ser el DRO de la Obra y la propia constructora quienes asuman la responsabilidad civil y de todo relacionado con esto. No debí haber fallado el proceso de demolición”, dijo.

”Nosotros expedimos la licencia como tal, la responsabilidad la asume el constructor y el DRO”, expuso.Tabe aseveró que el DRO, que se llama el Director Responsable de Obra, es el responsable de la supervisión de que la demolición se realiza conforme a lo establecido. La alcaldía Miguel Hidalgo informó que el inmueble que colapsó en la colonia Escandón contaba con todas las autorizaciones para ser demolido, “pero algo falló”. El edil panista Mauricio Tabe explicó que se atendió de manera inmediata este incidente y confirmó que no se registraron personas lesionadas.

Precisó que el inmueble contaba con todas las autorizaciones del Gobierno de la Ciudad de México, así como con la licencia de demolición emitida por la alcaldía el 15 de julio de 2026 y un estudio de riesgo autorizado por la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad. Añadió que los trabajos de demolición estaban bajo la responsabilidad del Director Responsable de Obra (DRO) y de la empresa encargada de su ejecución, por lo que corresponderá a las autoridades competentes determinar las causas del incidente, así como cualquier responsabilidad derivada de los hechos. ”Contaba con todos los permisos, pero algo falló y tendrán que ser el Director Responsable de Obra y la propia constructora quienes expliquen qué ocurrió. No debió haber fallado el proceso de demolición y tendrán que determinarse las causas y si se incumplieron las medidas de seguridad para evitar que esto sucediera”, sostuvo. Tabe señaló que, desde que se recibió el reporte, personal de la Dirección Ejecutiva de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la alcaldía se trasladó al punto para brindar atención y verificar las condiciones del inmueble y de la zona. ”Lo primero es garantizar la seguridad de las personas. Afortunadamente, no tenemos personas lesionadas. Nuestro equipo acudió de inmediato y estaremos pendientes de que se cumplan todas las medidas de seguridad y la normatividad”, señaló el alcalde.

Mauricio Tabe afirmó que corresponderá a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México determinar la apertura de una carpeta de investigación y, en su caso, deslindar las responsabilidades correspondientes. Una vez iniciados los trabajos de retiro del escombro y liberación de la vialidad, personal de la Dirección de Gobierno y Asuntos Jurídicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo, en coordinación con el Gobierno de la CDMX, realizó la verificación y suspensión de los trabajos en el inmueble. El edil reiteró que la alcaldía mantendrá vigilancia sobre las obras y demoliciones que se realizan en la demarcación, con el objetivo de proteger la integridad de vecinos, trabajadores y transeúntes.