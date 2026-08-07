Jueces de CDMX desechan amparos promovidos por estudiantes ante nuevo examen en la UNAM

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    Jueces de CDMX desechan amparos promovidos por estudiantes ante nuevo examen en la UNAM
    Desde 2005 un juez estableció que las decisiones de las universidades públicas sobre admisión de nuevos alumnos no pueden ser impugnadas mediante amparos. Cuartoscuro
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Fueron impulsados por aspirantes que reclaman la aplicación del nuevo examen de control presencial

CIUDAD DE MÉXICO 07-Aug-2026 .-Jueces federales de la Ciudad de México empezaron a desechar, por notoria improcedencia, amparos promovidos por aspirantes a la UNAM, que reclaman la aplicación del nuevo examen de control presencial, luego de las irregularidades registradas en el proceso inicial de admisión.

Los jueces Cuarto, Sexto y Décimo de Distrito en Materia Administrativa desecharon al menos seis amparos en los últimos tres días, por considerar que el examen de admisión no es un acto de autoridad impugnable por esta vía, entre otras razones.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/aplaude-estados-unidos-lucha-antinarco-emprendida-por-sheinbaum-pero-exige-mas-HP22698078

“La quejosa no ha sido aún admitida e inscrita en algún programa académico de la UNAM, en tanto que ella misma reconoce que solamente obtuvo un puntaje favorable de acuerdo con los resultados oficiales publicados; que se suspendió la siguiente etapa para formalizar la inscripción; y que fue convocada a un segundo examen de control presencial”, explicó el juez Ulises Rivera, al desechar el amparo promovido por Brenda Balderas García.

“Si una universidad pública no es autoridad para efectos del amparo cuando expresamente niega admitir a una persona como alumno, con mayor razón no puede tener ese carácter cuando ese proceso aún no ha concluido y no ha emitido una decisión final con respecto a un aspirante, pues al margen de que estuviera o no prevista o justificada la práctica de un segundo examen de control presencial, lo cierto es que aún es posible que la peticionaria sea admitida, si satisface los requisitos que la institución educativa ha impuesto en ejercicio de su autonomía Constitucional”, agregó.

EXAMEN NO ACEPTA INTERESES DE LOS ASPIRANTES

El juez se basó en un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que desde 2005 estableció que las decisiones de las universidades públicas sobre admisión de nuevos alumnos no pueden ser impugnadas mediante amparos.

En tanto, al desechar tres demandas, el juez Francisco Javier Rebolledo resolvió que la convocatoria al examen de control presencial no afecta intereses jurídicos o legítimos de los aspirantes, de ahí la improcedencia del amparo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/niega-sheinbaum-buscar-censura-con-el-derecho-de-audiencias-AP22697052

Hasta ahora se han promovido alrededor de quince amparos de aspirantes afectados contra la UNAM, aunque algunos de estos han sido colectivos, según las listas de acuerdos de los juzgados federales.

POCOS ESTUDIANTES HAN OPTADO POR LA VÍA LEGAL

Ni una sola demanda ha sido admitida a trámite. Los juzgados Quinto, Décimo Primero, Décimo Tercero y Décimo Cuarto, pidieron a los quejosos aclarar algunos temas antes de resolver si aceptan o desechan los amparos.

En realidad, son muy pocos los aspirantes que han optado por la vía judicial, considerando que la UNAM estima que unos 58 mil de ellos tendrán que someterse al examen de control presencial, de los que alrededor de 22 mil podrán obtener un lugar en dicha institución.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/cae-el-ruso-generador-de-violencia-en-playa-del-carmen-DP22696599

El examen se aplicará en cuatro sedes entre el 12 y el 19 de agosto, y participarán los aspirantes que obtuvieron un puntaje igual o superior al mínimo que permitió el acceso entre 2021 y 2026.

Lo anterior, ya que, luego de aplicar el examen de admisión en línea, más de 16 por ciento de los participantes superó los cien aciertos, mientras que el promedio histórico era de 3.5 por ciento.

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