Detienen a 60 policías y cesan a mil por delinquir en la CDMX

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    Detienen a 60 policías y cesan a mil por delinquir en la CDMX
    Se determinó la aplicación de 3 mil 921 correctivos disciplinarios, así como la destitución de mil 74 elementos, informó Vázquez Camacho. Cuartoscuro

El titular de la SSC dijo que los datos oficiales son parte de las acciones determinadas por la Comisión de Honor y Justicia de la corporación

CDMX.- En lo que va del sexenio más de medio centenar de policías fueron detenidos y poco más de mil destituidos, acusados de delinquir en la Ciudad de México.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez, dijo que los datos oficiales son parte de las acciones determinadas por la Comisión de Honor y Justicia de la SSC, entre el 5 de octubre de 2024 y el 31 de julio de 206.

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“Determinó la aplicación de 3 mil 921 correctivos disciplinarios, así como la destitución de mil 74 elementos. Se dictaminaron también 592 cambios de adscripción, 17 ceses de comisión y 50 suspensiones.

“En este mismo periodo, 60 elementos de la Secretaría han sido detenidos por órdenes de aprehensión por hechos probablemente constitutivos de delito”, detalló el mando policial.

SSC REFUERZA PROCESOS PARA RECLUTAR UNIFORMADOS

Vázquez afirmó que a la par de estos casos de delitos cometidos por los policías, la SSC refuerza los procesos para reclutar a uniformados, con acciones en la formación, capacitación y profesionalización.

En julio, abundó, un total de 426 nuevos policías se integraron a la Policía de la CDMX, de los cuales, 399 tienen perfil de proximidad y 27 de seguridad penitenciaria.

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“Nuestra aspiración es ser cada día una institución más fuerte, que brinde un mejor servicio a la sociedad. Por ello, mantenemos una política de cero tolerancia a la corrupción y rechazamos enérgicamente cualquier conducta contraria a los protocolos de actuación que lesione el lazo que nos une a las y los ciudadanos”, dijo Vázquez, durante el informe mensual de incidencia delictiva en la capital del país.

PRESUMEN DISMINUCIÓN EN HOMICIDIOS DOLOSOS

Autoridades capitalinas presumieron que los homicidios dolosos registraron una disminución de 22 casos al comparar enero a julio de 2025, cuando se acumularon 471 casos, con el mismo periodo de 2026, que cerró con 449 homicidios dolosos.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que “en los próximos días” se presentará una estrategia de proximidad policial. También celebró que la incidencia delictiva va a la baja en general.

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“En la Ciudad de México no se esconden homicidios ni se reducen artificialmente las estadísticas. Cuando decimos que los homicidios se están disminuyendo hablamos de una reducción respaldada por registros absolutos, contrastables, verificables, transparentes e independientes. Aquí la seguridad no se construye maquillando las cifras, se construye investigando los hechos y dando la cara con los datos”, afirmó la mandataria.

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