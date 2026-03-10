Recuperan tercer cuerpo tras derrumbe en San Antonio Abad; destaca participación de Togo, perro rescatista

El cuerpo de la tercera y última víctima fue recuperado de entre los escombros del edificio que colapsó el lunes 8 de marzo en el número 124 de la avenida San Antonio Abad, en la colonia Tránsito, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc. El inmueble, de tres niveles y que se encontraba en proceso de demolición, se derrumbó y dejó personas atrapadas bajo los restos de la estructura. Con la localización de la tercera víctima, autoridades informaron que las labores de búsqueda y rescate concluyeron. TE PUEDE INTERESAR: Colapsa edificio en demolición en CDMX; reportan 3 personas atrapadas, una más fue rescatada El jefe del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova, conocido como “Jefe Vulcano”, confirmó el hallazgo a través de su cuenta oficial en la red social X. “En este momento se entrega la tercera víctima a la Coordinación de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Así concluimos las labores de búsqueda y rescate de personas que permanecían atrapadas bajo los escombros. #ServicioConcluido”, publicó a las 9:38 de la mañana. Los restos fueron entregados a personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para la realización de las diligencias periciales correspondientes.

PARTICIPARON EQUIPOS DE EMERGENCIA Y PERSONAL ESPECIALIZADO EN RESCATE Tras el colapso del edificio, equipos de emergencia y personal especializado realizaron trabajos de búsqueda entre los escombros para localizar a las personas que permanecían atrapadas. Las labores incluyeron la participación de rescatistas, bomberos y elementos especializados en estructuras colapsadas, quienes utilizaron herramientas de rescate y técnicas de localización para remover el material del inmueble. Durante el operativo también participó un binomio canino del cuerpo de bomberos, cuyo trabajo permitió identificar puntos donde había presencia humana bajo los restos de la estructura. TOGO, EL PERRO RESCATISTA QUE APOYÓ EN LA LOCALIZACIÓN DE VÍCTIMAS DE DERRUMBE El jefe del cuerpo de bomberos destacó la participación de Togo, un perro rescatista que forma parte de la Célula de Búsqueda y Rescate de la corporación. En su publicación, Pérez Cova señaló que el canino realizó dos marcajes exitosos durante la intervención. “Nuestro método de capacitación y entrenamiento da los mejores resultados. En su intervención, nuestro compañero Togo realizó dos marcajes exitosos que permitieron localizar y rescatar los cuerpos de dos personas en el inmueble ubicado en San Antonio Abad”. Togo, un pastor alemán de cuatro años, ha participado en tareas de búsqueda en estructuras colapsadas, donde su marcaje permitió ubicar a una persona bajo los restos del edificio durante las primeras horas de las labores de rescate.

TOGO SE CONVIRTIÓ EN EL PRIMER PERRO RESCATISTA INTEGRADO AL CUERPO DE BOMBERO EN DÉCADAS El canino se incorporó formalmente al Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México en octubre de 2023, como parte de la Célula de Búsqueda y Rescate. Previo a su integración operativa, Togo pasó por un proceso de preparación que incluyó una etapa de convivencia y entrenamiento con su manejador, el bombero Donovan Millán, con el objetivo de fortalecer el vínculo de confianza entre ambos. El programa de entrenamiento especializado tuvo una duración aproximada de seis meses y estuvo enfocado en la detección de olor humano en estructuras colapsadas, lo que permite identificar la presencia de personas incluso bajo grandes cantidades de escombros. De acuerdo con autoridades del cuerpo de bomberos, Togo es el primer perro rescatista integrado a la institución en varias décadas, luego de que durante años la corporación no contara con binomios caninos debido a decisiones administrativas. TOGO PUEDE LOCALIZAR PERSONAS EN ÁREAS DE HASTA 2 MIL METROS CUADRADOS Las habilidades de Togo incluyen la capacidad de localizar personas en áreas de hasta 2,000 metros cuadrados y detectar rastros de olor humano a profundidades de hasta 12 metros bajo escombros. Su entrenamiento también contempla la identificación de moléculas humanas en condiciones complejas, lo que permite reducir el tiempo de localización durante emergencias. De acuerdo con información del cuerpo de bomberos, el canino puede ubicar a una persona en aproximadamente tres minutos, lo que representa una ventaja significativa en operaciones de rescate donde la rapidez es un factor determinante. TE PUEDE INTERESAR: Colapso en San Antonio Abad: recuperan segundo cuerpo y buscan a tercera víctima tras derrumbe en edificio CONCLUYEN LABORES TRAS RECUPERACIÓN Con la recuperación del tercer cuerpo y su entrega a autoridades periciales, el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México informó que las labores de búsqueda y rescate en el inmueble ubicado sobre la avenida Avenida San Antonio Abad han concluido. Las autoridades continuarán con las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias del derrumbe del edificio que se encontraba en proceso de demolición en la colonia Tránsito.

