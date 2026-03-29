‘Una élite no me puso’: Sheinbaum arremete contra el neoliberalismo y presume apoyo del pueblo

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/ 29 marzo 2026
    ‘Una élite no me puso’: Sheinbaum arremete contra el neoliberalismo y presume apoyo del pueblo
    Sheinbaum señaló que México vivió seis sexenios neoliberales en los que, sostuvo, se privatizaron empresas públicas, carreteras y ejidos. CUARTOSCURO
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La Presidenta informó avances en entrega de títulos agrarios, centrados en mujeres del campo, y defendió políticas de bienestar

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su llegada a la Presidencia no fue resultado de imposiciones de grupos de poder, sino de la decisión del pueblo, y criticó a los gobiernos del periodo neoliberal, al contrastar su administración con las políticas aplicadas en sexenios anteriores.

Durante la Entrega de Certificados a Mujeres Campesinas, en el Parque Ecoturístico de las Maravillas, en la alcaldía Tlalpan, la mandataria afirmó que su gobierno forma parte de un proyecto político surgido del respaldo popular. “Nosotros no llegamos impuestos por alguien. No nos puso una élite allí en la Presidencia como a tantos presidentes”, declaró.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico-ya-es-excepcion-senado-presume-mujeres-al-mando-y-exhibe-rezago-global-en-liderazgos-AN19727227

Ante mujeres productoras y beneficiarias de programas agrarios, Sheinbaum señaló que México vivió seis sexenios neoliberales en los que, sostuvo, se privatizaron empresas públicas, carreteras y ejidos, y se gobernó sin atender a la mayoría de la población.

La Presidenta mencionó a exmandatarios de ese periodo y afirmó que esas administraciones promovieron la idea de que apoyar a los sectores económicos más altos generaría bienestar general, lo que, dijo, terminó por empobrecer al país. Añadió que en 2018 la ciudadanía optó por un cambio político con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, hecho que ubicó como el inicio de la Cuarta Transformación, a la que comparó con la Independencia, la Reforma y la Revolución Mexicana.

https://vanguardia.com.mx/noticias/salgado-se-dice-victima-de-linchamiento-en-morena-y-cuestiona-freno-por-nepotismo-rumbo-a-2027-DN19727127

En el mismo evento, Sheinbaum destacó que su administración ha entregado 30 mil títulos agrarios en todo el país y planteó como meta llegar a 150 mil, con énfasis en mujeres del campo, a fin de garantizar su derecho a la propiedad y su participación en núcleos agrarios.

Subrayó que históricamente las mujeres enfrentaron obstáculos para acceder a derechos agrarios, por lo que su gobierno busca reconocerlas como ejidatarias y comuneras. “Claro que podemos ser ejidatarias y comuneras. Tener los derechos agrarios”, expresó.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ceci-flores-lo-minimo-que-merezo-es-un-hijo-completo-KN19726729

Sheinbaum también evocó a Margarita Maza, esposa de Benito Juárez, al señalarla como una figura histórica que enfrentó persecución, exilio y pérdidas familiares durante los conflictos del siglo XIX, y vinculó ese ejemplo con la reivindicación de los derechos de las mujeres en la vida pública.

Además, defendió políticas sociales como pensiones, becas educativas, apoyos al campo y programas de bienestar, así como la cartilla de derechos de las mujeres, pensiones para mujeres y el fortalecimiento del sistema de cuidados. Al concluir, reiteró su compromiso con pueblos originarios, mujeres rurales y mexicanos en el exterior, y llamó a continuar fortaleciendo los derechos sociales.

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