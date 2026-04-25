Colectivo de búsqueda localiza droga en predio de Guadalajara

GUADALAJARA, Jalisco.-Un punto de venta de droga fue descubierto por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, cuando realizaba una prospección en un domicilio abandonado de la Colonia San José Río Verde, en Guadalajara. De acuerdo con la información difundida por el Colectivo a través de una transmisión en vivo y de sus canales de comunicación, las buscadoras llegaron a un predio en estado de abandono, en el que un reporte anónimo les avisó que posiblemente encontrarían a una persona enterrada en el patio del domicilio, cuando al estar revisando la finca, un hombre apareció por la parte trasera y comenzó a amenazarlas, pero ellas lo sometieron y lograron retenerlo. Luego, al revisar con más detenimiento la casa, encontraron varias bolsitas y envoltorios con lo que aparentemente es mariguana y crystal.

“¡Resulta que era un punto de venta!”, dijo Índira Navarro, líder de la agrupación. La activista reclamó que ninguna autoridad se quisiera hacer cargo del hallazgo, pues realizaron la denuncia para reportar lo que habían encontrado. “Llegó una comandante de la Policía municipal y sólo trajo al asesor jurídico ya saben nosotros vamos a seguir escarbando hasta que encontremos el cuerpo, pero hay un montón de droga y ¿esa droga qué? ah, y un detenido, por nosotros”, cuestionó Navarro. En la transmisión en vivo que realizaron en sus redes sociales, se ve a las mujeres limpiando el terreno y excavando con picos y palas. Cae hombre con cuatro kilos de mariguana en Mascota Un hombre fue detenido en el Municipio de Mascota con más de cuatro kilos de droga, entre mariguana y dosis de crystal, tras intentar huir de policías estatales. De acuerdo con la información de la Secretaría de Seguridad, la captura ocurrió en la Colonia El Bajío, en el cruce de Nicolás Bravo y Libertad, donde elementos de la Policía Regional realizaban un patrullaje. En ese punto observaron al sospechoso arrojar una bolsa negra y se echó a correr.

Los agentes le dieron alcance y, durante una revisión, le aseguraron 20 envoltorios con presunto crystal en la bolsa del pantalón. Al inspeccionar la bolsa que había tirado, encontraron seis paquetes con aparente marihuana, con un peso aproximado de 4 kilos con 100 gramos. El detenido, identificado como Israel “N”, de 24 años, fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación legal.

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