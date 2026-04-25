Secretaría de Marina recupera 41 inmuebles tras operativo en el Estado de México

CIUDAD DE MÉXICO.- Con apoyo de la Secretaría de Marina (Semar), autoridades federales y locales ejecutaron un operativo simultáneo en el Estado de México que derivó en el aseguramiento de 41 inmuebles en al menos 14 municipios de alta conflictividad urbana. El despliegue, realizado el 24 de abril, formó parte del llamado “Operativo Restitución”, en el que participaron la Fiscalía mexiquense, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Policía Metropolitana, con respaldo de personal naval para resguardar las acciones en campo. Las intervenciones se concentraron en municipios con alta densidad poblacional y antecedentes de disputas por predios, entre ellos Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tezoyuca y Valle de Chalco.

De acuerdo con la Armada de México, su participación consistió en brindar seguridad perimetral durante la ejecución de las diligencias ministeriales. “La participación del personal naval consistió en proporcionar seguridad perimetral, coadyuvando a preservar la integridad del personal interviniente y las condiciones necesarias para el desarrollo de las diligencias”, indicó. Operativo en zonas donde accionan redes de despojo, invasiones y control territorial El tamaño del despliegue y la intervención de fuerzas federales evidencian la complejidad de las operaciones para recuperar inmuebles en zonas donde históricamente han operado redes de despojo, invasiones y control territorial. Aunque las autoridades no detallaron el origen de los predios asegurados ni si hubo detenciones, el operativo abarcó al menos 14 municipios y se enfocó en recuperar bienes bajo conducción ministerial. En el Estado de México, la recuperación de inmuebles suele estar ligada a conflictos por propiedad, ocupaciones irregulares y, en algunos casos, a estructuras delictivas que lucran con la venta o invasión de predios.

Con estas acciones, la Marina reiteró su participación en tareas de apoyo a autoridades civiles, en un contexto donde las Fuerzas Armadas mantienen presencia creciente en operativos de seguridad y ejecución de mandatos judiciales en zonas urbanas. El operativo dejó bajo resguardo ministerial 41 inmuebles, sin que hasta ahora se haya informado su destino legal ni el impacto en las redes que los ocupaban.

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