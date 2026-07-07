¡Qué elegancia la de CDMX! Candelabros virales del Metro costaron 56 mil pesos cada uno

El director general del Servicio de Transporte Colectivo Metro (STC), Adrián Rubalcava, señaló que cada uno de los cuatro candelabros estilo victoriano que se colocaron en la zona de escaleras de la estación Hidalgo de la línea 2 del Metro, como parte de la intervención que se hizo de cara al Mundial 2026 en México, tuvieron un costo de 56 mil pesos. Mientras que el resto de los faroles y luminarias que se pusieron en dicha estación tuvieron un costo de entre 3 y 4 mil pesos, precisó. “Tuvieron el costo de 56 mil pesos que son los que se encuentran de tamaño grande y las bajadas de las escaleras; y el resto de los candelabros o de los faroles son entre tres mil y cuatro mil pesos dependiendo el modelo”, puntualizó en conferencia de prensa para revelar lo logrado en las estaciones Hidalgo, Bellas Artes y Allende.

El director del Metro de CDMX afirmó que los candiles más caros son “los que se encuentran de tamaño grande en las bajadas de las escaleras y el resto de los candelabros o de los faroles son entre tres mil y cuatro mil pesos”. Tras recorrer con la prensa las estaciones de Hidalgo y Bellas Artes, Rubalcava Suárez detalló que el costo de los muros verdes que se instalaron en otras estaciones de la línea azul, fue de 5 mil 600 pesos por m², costo que está “muy por debajo del valor comercial” que ronda los 7 mil 400 pesos.

COSTO DE LAS REMODELACIONES Rubalcava informó que la remodelación integral y mantenimiento de trenes como las vías el Metro tuvieron un costo de 950 millones para instalaciones fijas y 550 para la remodelación y modernización de sistemas en estaciones. También detalló que se renovaron 8 mil 480 metros cuadrados de piso, mientras se aplicó 21 mil 148 metros cuadrados de pintura y la instalación de mil 70 luminarias LED.

Por otro lado, el director general del Metro aseguró que el proceso para la renovación de la Línea 2 fue a través de licitaciones abiertas y públicas “lo que hace que el proceso sea completamente transparente”, mientras que en las que hubo un proceso de licitación restringida, las empresas compitieron entre sí, y la Auditoría Superior de la Ciudad de México realiza una auditoría para aclarar los procesos de licitación. “Queda por completamente a un lado los dichos de que son empresas que no cuentan con la experiencia o empresas fantasmas como se mencionó en algunos medios”, advirtió.

CANDELABROS SE VUELVEN VIRALES Dentro de estos proyectos, las estaciones de la Línea 2, particularmente Bellas Artes e Hidalgo, han sido objeto de remodelaciones profundas que comenzaron a principios del 2026. Sin embargo, el reciente montaje de candelabros y acabados decorativos en los andenes ha capturado la atención de la opinión pública, no por su funcionalidad, sino por el contraste visual que generan dentro del sistema de transporte colectivo.

Los nuevos detalles arquitectónicos buscan emular la elegancia del Palacio de Bellas Artes, pero para los usuarios, el resultado ha sido una fuente inagotable de contenido satírico en redes sociales. La incorporación de lámparas de estilo clásico y pisos renovados ha sido recibida con extrañeza por una ciudadanía acostumbrada a la estética industrial y funcional del Metro. Esta transición hacia un diseño que algunos internautas califican como (sacado de Versalles) ha generado una ola de críticas constructivas y burlas sobre las prioridades en el mantenimiento del sistema.

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