Costó más de 800 mdp ‘caminito’ del Metro al Estadio CDMX

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    Costó más de 800 mdp ‘caminito’ del Metro al Estadio CDMX
    Durante el Mundial, Calzada de Tlalpan ha sido una de las arterias clave para la llegada de aficionados. Cuartoscuro

Aunque el Metro mantiene proyectos en otras líneas, la Línea 2 absorbió la mayor parte de los recursos identificados

CDMX.- Un tramo del ‘caminito’ de la Línea 2 del Metro que conecta con el Estadio CDMX, anfitrión del Mundial 2026, costó al Gobierno más de 879 mdp.

La ruta Cuatro Caminos-Tasqueña, una de las más antiguas y utilizadas, se convirtió en el principal eje de inversión identificado en Compras MX, en medio de los preparativos de movilidad desplegados por las autoridades capitalinas para la Copa Mundial de Futbol 2026.

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El contrato más alto fue adjudicado a Texelis por 160 millones de pesos para mantenimiento y sustitución de refacciones de diferenciales en trenes modelo NM02.

Texelis es una fabricante francesa especializada en el diseño y producción de ejes, trenes motrices y hasta soluciones de movilidad para vehículos militares blindados (de 4x4 a 8x8), además de transporte público urbano como metros y tranvías.

MODERNIZACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL

Le siguió DR México, con 130 millones de pesos, para la modernización de sistemas de control de acceso mediante pasillos motorizados en estaciones de la Línea 2. La rehabilitación de estaciones también concentró montos relevantes.

Especialistas en Acabados Profesionales obtuvo 102.1 millones de pesos para trabajos en Chabacano y Zócalo-Tenochtitlan, mientras que INDHR recibió 93.1 millones para obras en Bellas Artes, Hidalgo y Viaducto.

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Ingeniería y Construcciones Grysle ganó un contrato por 73.7 millones de pesos para rehabilitar Ermita, Xola y Pino Suárez, estaciones ubicadas sobre el corredor de Tlalpan.

También fueron asignados 62.8 millones de pesos a Electricidad y Magnetismos para Sistemas de Trenes para red contra incendios, equipos de bombeo y modernización de cárcamos, infraestructura clave para reducir riesgos de inundación y atender emergencias.

REHABILITACIÓN DE ESTACIONES

GAMI Ingeniería e Instalaciones recibió 40.9 millones de pesos para rehabilitar General Anaya y Villa de Cortés, mientras que Lirun RS obtuvo 40 millones para mantenimiento anticorrosivo en vías y tornillería de la Línea 2.

Otros contratos incluyeron 38.8 millones de pesos para Arcotechos Panam Materiales y Pavimentos, por rehabilitación de Portales y Nativitas; 33.3 millones a I+D en Carrocerías para muelles neumáticos; 30.1 millones a Generación y Almacenamiento de Energía Energen para transformadores; y 25.8 millones a Troop y Compañía para cable de tracción en Villa de Cortés y Portales.

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El paquete se completa con 20.5 millones de pesos para Eco-Transforma, por rehabilitación de la estación Allende; 18.9 millones para Grupo Empresarial Shagiha, por trabajos en Garibaldi de Línea 8, y 9.6 millones para Suministros Selectos, por refacciones electrónicas y tarjetas para consolas de cabina.

56 AÑOS DE LA LÍNEA 2

La Línea 2 inició operaciones en 1970 y atraviesa estaciones estratégicas como Hidalgo, Zócalo, Bellas Artes, Pino Suárez, Chabacano, Ermita y Tasqueña.

Además de servir al Centro Histórico y al sur de la Ciudad, enlaza con el Tren Ligero, que conecta con Xochimilco, y se ubica sobre uno de los principales corredores de traslado hacia el Estadio Ciudad de México.

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Durante el Mundial, Calzada de Tlalpan ha sido una de las arterias clave para la llegada de aficionados, operativos de seguridad, cierres viales y rutas de transporte hacia la zona del estadio.

Aunque el Metro mantiene proyectos en otras líneas, los contratos revisados muestran que durante 2026 la Línea 2 absorbió la mayor parte de los recursos identificados.

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