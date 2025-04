Colectivos buscadores de desaparecidos insisten en renuncia de titular de CNDH

A través de un pronunciamiento , cuestionaron: “¿qué esperanza queda para los que buscan justicia cuando el gobierno abre sus puertas y la CNDH no cruza el umbral?, ¿cómo confiar en una institución que se borra justo cuando más se le necesita?”.

”Porque mientras el dolor nos convoca, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, ha elegido el silencio. Su ausencia en la mesa de diálogo no fue sólo una silla vacía, fue un mensaje claro: ‘No me importa’. Y esa indiferencia, señora Piedra, es violencia institucional”, expresaron.

Los colectivos Jóvenes Buscadores de Sonora y Madres Buscadoras de Sonora , encabezado por Ceci Patricia Flores, exigieron la renuncia inmediata de Rosario Piedra Ibarra , titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), tras no presentarse a la mesa de diálogo entre Gobernación y familias de personas no localizadas.

Exigimos su renuncia. No se puede representar a las víctimas desde el silencio. Queremos justicia,no indiferencia. Queremos instituciones que escuchen,no que se escondan. ¡Ni un paso atrás hasta que la verdad tenga rostro y la justicia camino! #Justiciaparalosdedaparecidos https://t.co/YQrk5POW8f

Así, exigieron su renuncia y puntualizaron que no es como venganza, sino como acto de dignidad; pues no se puede representar a las víctimas desde la ausencia y no se puede hablar de derechos humanos mientras se ignoran los clamores de quienes han perdido todo.

Por su parte, la buscadora Ceci Flores reiteró que exigen su renuncia, ya que no se puede representar a las víctimas desde el silencio: “Queremos justicia, no indiferencia. Queremos instituciones que escuchen, no que se escondan. ¡Ni un paso atrás hasta que la verdad tenga rostro y la justicia camino!”, expresó en redes sociales.