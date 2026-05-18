Coloca consejero, grupo ligado a Taddei en áreas clave del INE rumbo a elecciones 2027

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México
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    Coloca consejero, grupo ligado a Taddei en áreas clave del INE rumbo a elecciones 2027
    La red de Montaño abarca también direcciones de análisis de riesgo, la Coordinación Administrativa de Consejerías y el área de Asuntos Jurídicos.

Acapara consejero Jorge Montaño áreas clave en el INE; colocando a mandos afines en la Unidad de Fiscalización rumbo a las elecciones de 2027

El consejero Jorge Montaño, tabasqueño cercano a la presidenta Guadalupe Taddei, acaparó posiciones clave en el Instituto Nacional Electoral (INE) y colocó a Mario Alejo como titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, un órgano técnico estratégico rumbo a los comicios de medio periodo en 2027.

La Unidad de Fiscalización tiene como funciones el revisar el origen, destino y aplicación de los recursos asignados a los actores políticos y agrupaciones políticas nacionales para comprobar que estos sean utilizados conforme a la normatividad aplicable en materia financiera y contable.

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Alejo, también de origen tabasqueño, fue impugnado ante el Tribunal Electoral por carecer de una experiencia mínima de cinco años como directivo en materia de fiscalización. De acuerdo con su perfil publicado por el INE, su experiencia se ha enfocado en los ámbitos jurídico, legislativo y electoral.

Otro asesor de Montaño llegó a la Unidad de Fiscalización: José Luis Hernández Villarruel fue nombrado como director de Análisis Operacional y Administración de Riesgo. El funcionario fue asesor de Humberto Castillejos, exconsejero jurídico de Enrique Peña Nieto, y exasesor de la consejera Adriana Favela.

Montaño también impulsó a Rigoberto Gómez Custodio, subdirector de Programación del Ayuntamiento de Tenosique, Tabasco, para que ocupe la Dirección de Programación Nacional en la Unidad de Fiscalización.

En la Coordinación Administrativa de Consejerías —área que se hace cargo de manejar los recursos que tienen 10 consejeros (excepto la presidenta) para viajes, contratación de asesores y oficinas— fue designada Sonia López Landa.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/advierte-ine-que-eleccion-judicial-costaria-21-mmdp-y-propone-aplazarla-hasta-2028-IM20687197

Por unos días, Norma Angélica Sandoval Sánchez, expresidenta del Tribunal Electoral de Puebla, también cercana a Montaño, trabajó con la nueva consejera Frida Denisse Gómez Puga, y ahora aparece como asesora de Taddei.

Anahí Silva Tosca, desde el 23 de abril directora de Asuntos Jurídicos del INE, también es cercana al consejero. Antes de llegar al organismo, fue subconsejera de Asuntos Jurídicos del Gobierno de Tabasco.

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