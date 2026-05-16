Reprograma INE examen de Servicio Electoral tras fallas en plataforma del Ceneval

CDMX.- El examen abierto del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) del Instituto Nacional Electoral, a realizarse este sábado, fue cancelado por fallas en la plataforma del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval), cuando ya estaba en marcha el proceso. El INE informó que el examen de conocimientos del Concurso Público 2026 se reprogramará, sin citar aún una fecha.

La evaluación se aplicaba a aspirantes a más de 300 plazas, a ocuparse en distintos puestos y áreas técnicas del Instituto. “Durante la aplicación se registraron fallas técnicas en la plataforma operada por Ceneval, instancia responsable de la evaluación, lo que impidió continuar el proceso en condiciones adecuadas para todas las personas participantes. “Ante esta situación, el Instituto determinó suspender la aplicación y realizar una nueva evaluación en una fecha distinta, con el objetivo de garantizar equidad, certeza y condiciones homogéneas para las más de 17 mil personas sustentantes”, indica un comunicado emitido por el INE.

CAMBIARÁN LAS PREGUNTAS DEL EXAMEN “La nueva aplicación se realizará con un examen integrado por reactivos distintos a los utilizados originalmente, conforme a los procedimientos técnicos establecidos para este tipo de procesos”. La nueva fecha, horarios y detalles serán anunciados próximamente por el INE y a través de los correos electrónicos de los participantes, se informó. “El Instituto refrenda su compromiso con el desarrollo de un proceso transparente, ordenado y apegado a la normativa vigente”, destacó el INE.

Martín Faz, consejero electoral, informó que las fallas generalizadas se dieron en la plataforma administrada por el Ceneval, que tiene contratado el servicio con la empresa AWA (Amazon Web Services). “En ellos recae la responsabilidad. Se ha resuelto hacer la reposición de la evaluación”, destacó. SOLICITA INE REPORTE DE LO OCURRIDO Agregó que el INE solicitó al Ceneval un reporte técnico detallado de lo sucedido.

Por su parte, el Ceneval confirmó que “una incidencia técnica” con el proveedor de servicios en la nube es lo que impidió continuar el examen en condiciones adecuadas para los participantes. “Somos conscientes de las molestias y afectaciones a las personas sustentantes, particularmente considerando el tiempo y preparación para participar en esta evaluación.

“Ofrecemos una sincera disculpa por los inconvenientes generados”, señaló el Centro en un comunicado. Agregó que el nuevo examen tendrá una versión distinta para dar confiabilidad, equidad y certeza al proceso. FALLAS OPERATIVAS Y TÉCNICAS Excluyó de responsabilidad al INE, al señalar que las fallas operativas y técnicas “corresponden exclusivamente” a la responsabilidad del Ceneval, el cual actuará jurídicamente contra los proveedores. “El Instituto Nacional Electoral no tuvo intervención en las fallas técnicas que motivaron la suspensión de la jornada”, precisó.

Los participantes en la evaluación señalaron cómo se dieron las fallas en el sistema, cuando ya estaban respondiendo preguntas. Francisco Rojas Choza dijo que decidió participar en el examen del SPEN porque históricamente ha sido un proceso que ha dado confianza por su carácter técnico y meritocrático. “Debo decir con tristeza que el sistema Coneval estuvo fallando durante toda la prueba.

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