Diputados del PT presentan propuesta para garantizar dos días de descanso obligatorio

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 19 febrero 2026
    Diputados del PT presentan propuesta para garantizar dos días de descanso obligatorio
    Agregan que los beneficios a largo plazo en términos de productividad, bienestar de los trabajadores y alineación con las tendencias internacionales serán significativos. IA

Proponen esto ante la discusión de la reforma de 40 horas; señalando que México trabaja 461 horas más que el promedio de la OCDE sin reducir la desigualdad

A unos días de que en la Cámara de Diputados inicie la discusión de la reforma presidencial que reduce la jornada laboral, la bancada del PT presentó una iniciativa en la que insiste en dos días de descanso para los trabajadores.

TE PUEDE INTERESAR: 40 Horas: respuestas a las dudas más comunes de los trabajadores

La iniciativa, publicada ayer en la Gaceta Parlamentaria, modifica el apartado A del artículo 123 de la Constitución para establecer que, por cada cinco días de trabajo, los empleados deberán disfrutar de dos días de descanso, cuando menos.

La propuesta plantea cambios también en el apartado B, relativo a los trabajadores de los Poderes de la Unión, para establecer como obligatorios dos días de descanso, aunque, a diferencia de lo señalado en el apartado A, en este caso especifica que serán “con goce de salario íntegro”.

De acuerdo con la exposición de motivos, el promedio global de horas trabajadas anualmente en los países de la OCDE fue de mil 746 horas en 2023, mientras que México, con 461 horas más, sigue alejándose de las tendencias internacionales.

Señala que esta cantidad de horas semanales trabajadas no se traduce en una mejora significativa en la equidad social, debido a factores como bajos salarios, alta informalidad y la falta de protección social.

“Trabajar más horas no se traduce necesariamente en una menor desigualdad. En cambio, los países que han logrado una reducción significativa en su brecha de desigualdad lo han hecho mediante la implementación de políticas efectivas que combinan jornadas laborales más cortas con mecanismos redistributivos sólidos”, indica.

El documento, que no hace referencia a que la reforma sobre las 40 horas que se discutirá la próxima semana plantea solo un día de descanso, señala que México y otros países con altas cargas de trabajo deben enfocarse en fortalecer sus políticas laborales y sociales si desean avanzar hacia una mayor equidad económica y social.

TE PUEDE INTERESAR: Garantizan Fuerzas Armadas la soberanía de México: Claudia Sheinbaum

El PT afirma que la reducción de la jornada laboral es una reforma que, de aprobarse, marcaría un hito importante en la vida laboral del país. Agrega que, aunque hay retos importantes, especialmente en términos de implementación y adaptación por parte de las empresas, los beneficios a largo plazo en términos de productividad, bienestar de los trabajadores y alineación con las tendencias internacionales serán significativos.

Se espera que la próxima semana el Pleno de la Cámara de Diputados discuta y vote la reforma que reduce de 48 a 40 horas la jornada laboral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum y que ya fue avalada por el Senado.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Reforma Laboral

Localizaciones


México

Organizaciones


Partido Del Trabajo

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
La explosión del 19 de febrero de 2006 dejó atrapados a 65 mineros del tercer turno en la Región Carbonífera de Coahuila.

A 20 años de Pasta de Conchos, exigimos verdad, justicia y no repetición: familias de mineros
El relleno sanitario de Saltillo está al borde de su capacidad, a pesar de una nueva fosa, ésta quedará rebasada en cuatro años.

Saltillo: aumenta 50% basura por habitante en 13 años; relleno, al límite en 2030
Cinco municipios resultaron con observaciones en el 100 por cientos de los recursos federales recibidos.

Coahuila: cinco municipios deben aclarar el uso del 100% de recursos federales de 2024
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno analiza alternativas para explotar gas natural sin recurrir al fracking, mientras México mantiene una alta dependencia energética de Estados Unidos.

Sheinbaum confirma que se analizan alternativas sostenibles para extracción de gas natural
No es novedad que se lancen improperios racistas contra los futbolistas, asunto que muchas veces se calla, pero Vinícius no ha dejado de denunciarlo.

Racismo en el futbol de élite: el insulto desde la tribuna y la lucha por la dignidad
Los boletos estarán disponibles directamente en Cinépolis.

¡‘El Desaire’ se proyectará en Saltillo! Formará parte de la Muestra Intergaláctica en Cinépolis
Especialistas internacionales compartieron antecedentes de manifestaciones registradas en otras sedes mundialistas para fortalecer protocolos de seguridad preventiva.

Capacita FBI a Nuevo León ante posibles protestas en el marco del Mundial de Futbol 2026
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía calcula año con año este cifra del VABCOEL para analizar el cambio de la economía digital en el país.

En México, crece 12.75% comercio de electrónicos en 2024 a través de internet en la economía