Comité de la ONU acusa ‘impunidad casi absoluta’ en desapariciones forzadas en México

México
/ 6 noviembre 2025
    Comité de la ONU acusa ‘impunidad casi absoluta’ en desapariciones forzadas en México
    El Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés) sostiene que faltan medidas de prevención, investigación y sanción en los casos de desaparición forzada en México. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE | CUARTOSCURO

Pese a que celebran el reconocimiento de que las desapariciones vinculadas al crimen organizado son forzadas, Comité de la ONU sostiene una falta de estrategia para la prevención, investigación y sanción de casos en México

El pasado 23 de octubre, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), encabezada por Juan Ramón de la Fuente, emitió un comunicado en el que admite que el fenómeno de de la desaparición forzada en México está principalmente vinculado con la delincuencia organizada, lo que ya había expuesto anteriormente el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés).

El Gobierno de México ha mantenido el diálogo abierto con el CED, en relación al procedimiento indicado en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, sostiene la Cancillería.

Sin embrago, la dependencia califica de no admisibles ciertas declaraciones realizadas por el CED.

ESTO DIJO EL COMITÉ CONTRA LA DESAPARICIÓN FORZADA DE LAS NACIONES UNIDAS

El reconocimiento respecto a los casos de desaparición forzada fue bien recibida por el Comité, a través de colectivos, familiares de personas desaparecidas y organizaciones civiles, ya que “esta posición es distinta a actitudes anteriores en donde se negaba que las desapariciones contemporáneas de nuestro país tengan vínculos con el Estado.

No obstante, como quiera se mantiene un desacuerdo mutuo. Por parte del CED, se rechazan las palabras de la SRE donde comunica que La desaparición de personas es un delito grave que se combate en México, puesto que la organización considera que el verbo ‘combatir’ no es el adecuado para referir a las actividades de prevención, investigación y sanción.

El Comité calificó de ‘militarista’ el comunicado de la Cancillería mexicana, además, se considera que dichas declaraciones distorsionan la visión de la seguridad pública.

SEÑALAN INCREMENTO DE CASOS DE DESAPARICIONES EN LA ADMINISTRACIÓN DE CLAUDIA SHEINBAUM PARDO

En el comunicado de respuesta a la SRE, se sostuvo que, durante esta administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, se ha registrado un alza en el delito de desapariciones, llegando a 40 casos al día.

Dentro de este contexto, el Comité reiteró en que el Gobierno federal no ha adoptado ninguna recomendación de la CED, respecto a la instrumentación de una política de prevención y erradicación de las desapariciones forzadas y cometidas por particulares en México.

“El Estado mexicano no solamente no ha adoptado ninguna medida para abandonar el modelo militar de la seguridad pública, sino que lo ha agudizado y fortalecido, mediante las reformas constitucionales conforme a las cuales la Guardia Nacional fue trasladada desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana a la Secretaría de la Defensa Nacional. Es decir, mediante una reforma constitucional ha militarizado institucionalmente a la Guardia Nacional.

ACUSAN IMPUNIDAD ‘CASI ABSOLUTA’ EN CASOS DE DESAPARICIÓN FORZADA

El CED consideró que la impunidad no es “generalizada’, sino que que la ha calificado como ‘casi absoluta, indica la organización.

En un comunicado con fecha del 18 de septiembre se indica que, en un periodo de tiempo entre los años 2017 y enero de 2025, únicamente se han obtenido 373 condenas por desaparición forzada o cometida por particulares, siendo una cantidad mínima en comparación con el número oficial de desapariciones oficialmente reconocidas: 133 mil casos.

Se reiteró que el Comité espera que el Gobierno acceda a un trabajo colaborativo para activar una serie de mecanismos que brinden justicia a las víctimas y sus familiares.

GOBIERNO SOSTIENE FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIONES PARA LOS CASOS DE DESAPARICIONES

A través de una Estrategia Nacional de Construcción de Paz y Seguridad, la SRE detalló que se avanza y “robustece” el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

Para lo cual se fortalecieron instituciones encargadas de la búsqueda e identificación de personas, así como también se han desarrollado herramientas de coordinación interinstitucional y se mantiene un diálogo permanente y constructivo con familiares y colectivos de víctimas.

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

