Tres mineros de los 10 secuestrados en Concordia son identificados; fueron hallados en fosa

Durante el fin de semana, tres de los 10 mineros de una empresa canadiense reportados como desaparecido en Concordia, Sinaloa, desde el pasado 23 de enero, fueron identificados entre los restos hallados en una fosa ubicada en la parcela de la comunidad El Verde, en el mismo municipio. Los cuerpos fueron identificados como Ignacio Aurelio Salazar Flores, José Ángel Hernández Vélez y José Manuel Castañeda Hernández, originarios de Zacatecas y Guerrero.

"Estamos en búsqueda, todas las instituciones del gabinete de seguridad, y ya estamos participando también en la investigación [...] En esta área opera una célula de Los Chapitos, tenemos identificado a uno de los líderes y estamos en su búsqueda", parte de las declaraciones del titular de la Secretaría de Seguridad y protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, el pasado 30 de enero sobre el caso del secuestro de 10 trabajadores mineros en Sinaloa. Los cuerpos fueron encontrados en avanzado estado de descomposición, por lo que autoridades realizaron pruebas forenses especializadas, como estudios periciales genéticos, para confirmar plenamente su identidad para ser entregados a sus familiares. Aunque continúa pendiente la localización del resto de trabajadores que fueron reportados como desaparecidos junto con ellos. ¿QUIÉNES SON LOS MINEROS LOCALIZADOS SIN VIDA? El cuerpo de José Ángel, originario de Zacatecas, fue corroborado a través de estudios periciales genéticos realizados por personal forense, tras el hallazgo de restos humanos en una fosa clandestina localizada el 6 de febrero.

José Manuel se desempeñaba como geólogo en la empresa Vizsla Silver y era originario de Guerrero. Mientras que un segundo trabajador de origen zacatecano fue identificado como Ignacio Aurelio, de quien la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre confirmó a través de su cuenta de X la muerte de dicho hombre y publicó una foto del minero. Se desempeñaba como ingeniero. El caso se encuentra bajo investigación de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), debido al contexto en el que se registró la desaparición del grupo de trabajadores.