Completan entrega de agua a EU este año

México completó la entrega de alrededor de 431.7 millones de metros cúbicos de agua del Río Bravo a Estados Unidos, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Aseguró que la entrega, correspondiente al primer año del ciclo 37 del Tratado de Aguas de 1944, se concretó sin afectar el suministro en el País. ”El Gobierno de México coordinó esfuerzos interinstitucionales para cumplir con el volumen mínimo anual previsto en las estrategias conjuntas anunciadas el 3 de febrero de 2026”, sostuvo.

En el acuerdo bilateral que se alcanzó a inicios de este año, se estableció el compromiso de que México entregaría al menos 431.7 millones de metros cúbicos de agua al año, de acuerdo con información de Reuters. ”México ha actuado con responsabilidad para atender sus compromisos internacionales, sin poner en riesgo el derecho humano al agua, el consumo de las comunidades ni la producción de alimentos, en particular en la región fronteriza”, indicó la Cancillería. El Tratado de Aguas de 1944 obliga a México a entregar a EU un tercio del agua de 6 afluentes mexicanos del Río Bravo, equivalente a alrededor de 2 mil 158 millones de metros cúbicos cada 5 años. El ciclo 37 comprende de octubre de 2025 a octubre de 2030.

La entrega del líquido se concretó en medio de la crisis de agua en Jalisco, donde habitantes han denunciado que el líquido llega contaminado a los hogares y que el suministro es insuficiente en distintas zonas del estado. La SRE destacó que el acceso al agua es un derecho humano fundamental y una prioridad para el Gobierno de México. ”Por primera vez, desde el primer periodo del Presidente Donald Trump, se ha concretado la entrega durante dos años consecutivos”, reconoció Brooke Rollins, Secretaria de Agricultura de EU.