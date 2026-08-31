Con alerta de EEUU, autoridades de Guanajuato localizan narcolaboratorio en Acámbaro

Una alerta por parte de agencias de seguridad de EEUU permitió que autoridades de Guanajuato ubicarán un narco laboratorio en el municipio de Acámbaro. La Secretaria de Seguridad y Paz de Guanajuato (SSyP) informó que el intercambio de información es mediante acuerdos legales de colaboración, lo que fue que permito a las autoridades llevar a cabo maniobras de inteligencia para el hallazgo del laboratorio clandestino en una zona de difícil acceso.

Fue el propio Secretario de Seguridad y Paz, Juan Mauro Gonzáles Martínez, quien aclaró que la operación se realizó de manera exclusiva por autoridades mexicanas mediante la Comisaría de Investigación de Campo y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. Incluyendo el apoyo de elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en tareas de seguridad perimetral.

Los informes hablan del hallazgo de recipientes de gran capacidad, sustancias líquidas así como infraestructura compatible con la producción de drogas sintéticas.

Se aseguraron 43 tambos de 200 litros y siete bidones de distintas capacidades, así como 2 mil 803 kilogramos de sosa en escamas, aproximadamente 400 kilogramos de una sustancia granulosa blanca, 55 kilogramos de una sustancia granulosa cristalina amarilla y otros 7 kilogramos de material granulado.

El secretario recalcó que la importancias de estas operaciones no sólo son detener a los culpables, sino también localizar y afectar la infraestructura, insumos y productividad de estos. Por su parte, el Gobierno de Guanajuato indicó que continuará fortaleciendo estas operaciones con la coordinación nacional e internacional.



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