Con alerta de EEUU, autoridades de Guanajuato localizan narcolaboratorio en Acámbaro

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    Con alerta de EEUU, autoridades de Guanajuato localizan narcolaboratorio en Acámbaro
    Detención de narcolaboratorio en Acámbaro, Guanajuato Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato

Pese a la cooperación de EEUU, el secretario de seguridad en Guanajuato informó que la operación fue únicamente de autoridades mexicanas

Una alerta por parte de agencias de seguridad de EEUU permitió que autoridades de Guanajuato ubicarán un narco laboratorio en el municipio de Acámbaro.

La Secretaria de Seguridad y Paz de Guanajuato (SSyP) informó que el intercambio de información es mediante acuerdos legales de colaboración, lo que fue que permito a las autoridades llevar a cabo maniobras de inteligencia para el hallazgo del laboratorio clandestino en una zona de difícil acceso.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/fuerzas-federales-inhabilitan-laboratorio-clandestino-de-drogas-sinteticas-en-michoacan-GI23180042

Fue el propio Secretario de Seguridad y Paz, Juan Mauro Gonzáles Martínez, quien aclaró que la operación se realizó de manera exclusiva por autoridades mexicanas mediante la Comisaría de Investigación de Campo y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. Incluyendo el apoyo de elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en tareas de seguridad perimetral.

Los informes hablan del hallazgo de recipientes de gran capacidad, sustancias líquidas así como infraestructura compatible con la producción de drogas sintéticas.

Se aseguraron 43 tambos de 200 litros y siete bidones de distintas capacidades, así como 2 mil 803 kilogramos de sosa en escamas, aproximadamente 400 kilogramos de una sustancia granulosa blanca, 55 kilogramos de una sustancia granulosa cristalina amarilla y otros 7 kilogramos de material granulado.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/reportan-abatimiento-de-el-r-5-tras-enfrentamiento-con-fuerzas-federales-en-los-reyes-michoacan-NH23174018

El secretario recalcó que la importancias de estas operaciones no sólo son detener a los culpables, sino también localizar y afectar la infraestructura, insumos y productividad de estos.

Por su parte, el Gobierno de Guanajuato indicó que continuará fortaleciendo estas operaciones con la coordinación nacional e internacional.


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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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