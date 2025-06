Con collarín, Misael regresa a vender fruta tras brutal golpiza en Tehuacán, Puebla: ‘Aquí estoy’

Por la gravedad de la justicia por mano propia junto a la muchedumbre, las autoridades no lograron contener a la multitud enardecida. Una vez que se calmó la situación, se informó la detención de de los dos agresores.

“La gente me pedía que volviera a trabajar, y aquí estoy”, mencionó con gratitud ante el apoyo que ha recibido de su comunidad. Y añadió: “Espero que la Fiscalía General del Estado de Puebla haga su trabajo como debe de ser.”

En un video compartido por Milenio, aparece Misael, declarando que no le tiene rencor a sus agresores: “El rencor es malo, solo hay que razonar y ser más consciente, no actuar con el enojo. Si no se hace justicia, cualquiera va a pensar que puede hacer lo mismo en espacios públicos.”