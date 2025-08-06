Contesta Nissan a gobernadora de Morelos: Reafirma cierre de planta de Cuernavaca

La automotriz Nissan reafirmó sus planes de reubicar en Aguascalientes las operaciones de su planta productora de Morelos, que cerrará.

Margarita González Saravia, gobernadora de Morelos, mandó en días recientes una carta a Nissan pidiendo que reconsidere su decisión de cerrar su planta en Morelos y dio a conocer que el CEO de la automotriz ya le respondió.

TE PUEDE INTERESAR: Arremeten contra Pavlovich en su toma de protesta como embajadora en Panamá

“Ya tuvimos la respuesta el día de ayer de parte del CEO de Nissan; ellos van a sostener la posición del traslado a Aguascalientes.

“Pero a la vez, a través del Gobierno federal, el licenciado Marcelo Ebrard (Secretario de Economía), tuvimos una reunión ayer para ver la posibilidad de tomar a Morelos como un Estado prioritario para diversión, cuestión que sí se va a hacer”, expuso.

En la carta, la mandataria señaló que su Administración estaba en disposición de apoyar “en todo lo que fuera necesario” para que la empresa se mantuviera en Morelos.

González descartó que los niveles de inseguridad tuvieran injerencia en la decisión del traslado de la planta.

Nissan anunció que cesará su producción de autos en la planta de Cuernavaca, misma que inició operaciones en 1966 y representó la primera expansión de la firma fuera de Japón.

En un comunicado, la compañía japonesa informó que llevará toda la producción de esa planta a su complejo en Aguascalientes durante el año fiscal 2025, que finaliza en marzo de 2026.

La Nissan NP300, la Frontier y el Versa son los modelos que ahora serán producidos en Aguascalientes.