Muere hombre tras ser baleado en Naucalpan; van 8 asesinatos en menos de dos semanas

CDMX.- Un hombre de 27 años de edad fue asesinado a una cuadra de su casa en la Colonia Lomas de Chamapa, en el Municipio de Naucalpan, Estado de México. Según reportes de las autoridades, el joven se llamaba José Manuel, era un jinete profesional de caballos de carrera y lo apodaban “El Pescado”.

El testimonio de sus padres señala que uno de sus amigos acudió a buscarlo el miércoles hacia las 23:00 horas. José Manuel salió y minutos después dos sujetos lo acribillaron mientras platicaba con su amigo. Aunque la víctima intentó correr, fue alcanzado por las balas y quedó en la esquina de Calle Corregidora y Tláloc, mientras que su amigo resultó ileso y se retiró del lugar. AGRESORES LOGRAN HUIR Los papás del jinete salieron al escuchar las detonaciones y lo encontraron recargado entre un árbol y un auto estacionado, por lo que pidieron ayuda al 911. Enseguida acudieron policías municipales y paramédicos de Protección Civil, quienes confirmaron que había muerto y que recibió cinco impactos en la cabeza y la espalda.

Algunos vecinos observaron cuando los agresores escaparon a bordo de una motocicleta. Los uniformados desplegaron un dispositivo de búsqueda, pero no detuvieron a ninguna persona involucrada. La Fiscalía mexiquense inició una carpeta de investigación por homicidio doloso y más tarde se presentó personal forense para retirar el cadáver. Durante los peritajes, fueron hallados cinco cartuchos percutidos y dos ojivas calibre 9 milímetros.