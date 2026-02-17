Concentran Centro y Bajío 82% del robo de carga en el país; Coahuila reporta ligera alza
Estado de México y Puebla son las entidades con la mayor incidencia en el país; 8% de los hurtos son al sector automotriz
Durante 2025, el 82 por ciento del robo de carga en México se concentró en las regiones Centro y Bajío, confirmando el desplazamiento y expansión territorial de este delito, de acuerdo con el más reciente análisis espacial del sector realizado por Overhaul.
El estudio señala que la región Centro acumuló el 51 por ciento de los incidentes, mientras que el Bajío concentró el 31 por ciento. A nivel cuadrantes, el cuarto —que integra las zonas centro y sureste— registró el 65 por ciento de los eventos, aunque con una disminución de 13 puntos porcentuales respecto a 2024.
El segundo cuadrante también mostró crecimiento, al pasar de 2 a 4 por ciento de participación nacional, con Sinaloa y Coahuila como las entidades más afectadas.
En cuanto a las entidades con mayor incidencia, el 82 por ciento de los robos se concentró en diez estados. Destacan el Estado de México (21 por ciento) y Puebla (17 por ciento), que en conjunto acumulan el 38 por ciento del total nacional. Guanajuato y Veracruz reportaron incrementos de 2 por ciento cada uno, mientras que San Luis Potosí y Michoacán crecieron un punto porcentual. Puebla registró la mayor disminución, con una baja de 6 puntos.
Por tipo de mercancía, los productos más robados fueron Alimentos y Bebidas (31 por ciento), Construcción e Industrial (8 por ciento), Autos y Partes (8 por ciento), Misceláneos (8 por ciento) y Combustible (7 por ciento). Los mayores incrementos se dieron en Autopartes y Combustible, ambos con alzas de 3 por ciento, así como en Electrónicos, con un crecimiento de 2 por ciento.
En cuanto al modus operandi, el 64.1 por ciento de los casos ocurrió mediante la intercepción de unidades en tránsito, aunque esta modalidad disminuyó 12 por ciento respecto al año anterior. En contraste, el robo de unidades estacionadas aumentó 11.9 por ciento y ya representa el 33.1 por ciento de los eventos, principalmente en zonas de alto riesgo como “cachimbas”.
Overhaul es una empresa con sede en Texas que se presenta en su portal como el líder mundial en inteligencia y gestión activa de riesgos en la cadena de suministro.