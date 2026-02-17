Concentran Centro y Bajío 82% del robo de carga en el país; Coahuila reporta ligera alza

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 17 febrero 2026
    Concentran Centro y Bajío 82% del robo de carga en el país; Coahuila reporta ligera alza
    El robo al transporte de carga se concentró en la zona Centro y Bajío del país. Especial

Estado de México y Puebla son las entidades con la mayor incidencia en el país; 8% de los hurtos son al sector automotriz

Durante 2025, el 82 por ciento del robo de carga en México se concentró en las regiones Centro y Bajío, confirmando el desplazamiento y expansión territorial de este delito, de acuerdo con el más reciente análisis espacial del sector realizado por Overhaul.

El estudio señala que la región Centro acumuló el 51 por ciento de los incidentes, mientras que el Bajío concentró el 31 por ciento. A nivel cuadrantes, el cuarto —que integra las zonas centro y sureste— registró el 65 por ciento de los eventos, aunque con una disminución de 13 puntos porcentuales respecto a 2024.

TE PUEDE INTERESAR: Advierten de un repunte de robo a camiones de carga en rutas al AIFA

El segundo cuadrante también mostró crecimiento, al pasar de 2 a 4 por ciento de participación nacional, con Sinaloa y Coahuila como las entidades más afectadas.

$!En el cuadrante donde se considera a Coahuila se reportó un alza de 2 por ciento.
En el cuadrante donde se considera a Coahuila se reportó un alza de 2 por ciento. Especial

En cuanto a las entidades con mayor incidencia, el 82 por ciento de los robos se concentró en diez estados. Destacan el Estado de México (21 por ciento) y Puebla (17 por ciento), que en conjunto acumulan el 38 por ciento del total nacional. Guanajuato y Veracruz reportaron incrementos de 2 por ciento cada uno, mientras que San Luis Potosí y Michoacán crecieron un punto porcentual. Puebla registró la mayor disminución, con una baja de 6 puntos.

TE PUEDE INTERESAR: Lidera San Luis Potosí el robo violento de camiones pesados

Por tipo de mercancía, los productos más robados fueron Alimentos y Bebidas (31 por ciento), Construcción e Industrial (8 por ciento), Autos y Partes (8 por ciento), Misceláneos (8 por ciento) y Combustible (7 por ciento). Los mayores incrementos se dieron en Autopartes y Combustible, ambos con alzas de 3 por ciento, así como en Electrónicos, con un crecimiento de 2 por ciento.

$!El sector automotriz representó cerca del 8 por ciento de los robos.
El sector automotriz representó cerca del 8 por ciento de los robos. Especial

En cuanto al modus operandi, el 64.1 por ciento de los casos ocurrió mediante la intercepción de unidades en tránsito, aunque esta modalidad disminuyó 12 por ciento respecto al año anterior. En contraste, el robo de unidades estacionadas aumentó 11.9 por ciento y ya representa el 33.1 por ciento de los eventos, principalmente en zonas de alto riesgo como “cachimbas”.

Overhaul es una empresa con sede en Texas que se presenta en su portal como el líder mundial en inteligencia y gestión activa de riesgos en la cadena de suministro.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Inseguridad
Violencia
transportistas

Localizaciones


México

Javier Rodríguez

Javier Rodríguez

Periodista, editor. Cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León, con diplomados en periodismo por la UNAM, UDLAP, Ibero y la Fundación Gabo. Cuenta con un diplomado en Comunicación Corporativa por la Universidad Anáhuac.

Ha sido editor de portada de El Guardián, jefe de Información en El Mundo de Córdoba y editor de reportajes en Obras, de Grupo Expansión.

Desde 2015 es editor de portada en Vanguardia, así como líder de la mesa de Nacional, Internacional, Dinero y Opinión.

Ha publicado y colaborado en medios como Vanguardia, El Guardián, Grupo Radio Alegría, Multimedios, Reporte Índigo, Televisa, CNN en Español, Obras, Expansión, Mediotiempo... y hasta en Quién.

Selección de los editores
En otras entidades como el Estado de México, el uso de cubrebocas ha sido considerado como obligatorio ante mayores índices de contagios.

Coahuila: Ante sarampión, siguen clases con cubrebocas en escuelas con casos confirmados o sospechosos
Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como Z-40, es señalado en Estados Unidos por participar y encabezar las masacres de Allende y Piedras Negras.

Coahuila se mantiene abierto para colaborar con EU en caso del Z-40: Manolo Jiménez
El Partido Verde y el PT podrían ser quienes frenen la reforma electoral al no estar de acuerdo en todos los puntos que se consideran.

Van en reforma electoral por pluris y recorte al presupuesto; anticipan que se ‘tambalea’
Vinícius Júnior marcó el único gol del triunfo del Real Madrid ante el Benfica en Lisboa.

Triunfo del Real Madrid ante Benfica queda marcado por activación de protocolo antirracismo
En la era del streaming, las historias que arriesgan, innovan, conectan y trascienden culturas.

Ranking Netflix 2025: las 10 series más vistas a nivel global
Elementos de diferentes instituciones de seguridad recibieron en Nuevo León una capacitación especializada, impartida por el Critical Protective Analysis Group (CPAG) del Servicio Secreto de los Estados Unidos.

Servicio Secreto de EU da curso a instituciones de seguridad en Nuevo León de frente al Mundial
Caso de abuso: Guillermo Baeza señalado por presunto abuso de brasileña en San Luis Potosi.

Hijo de directivo de Bafar es acusado de violación en SLP; caso genera polémica por vínculos con poder político
La Secretaría de Salud (SSa) federal informó sobre el hallazgo de suministros y medicamentos caducados en el Hospital Infantil de México “Federico Gómez”.

Secretaría de Salud detecta medicamentos caducados en Hospital Infantil de la CDMX