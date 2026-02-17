Concentran Centro y Bajío 82% del robo de carga en el país; Coahuila reporta ligera alza

Durante 2025, el 82 por ciento del robo de carga en México se concentró en las regiones Centro y Bajío, confirmando el desplazamiento y expansión territorial de este delito, de acuerdo con el más reciente análisis espacial del sector realizado por Overhaul.

El estudio señala que la región Centro acumuló el 51 por ciento de los incidentes, mientras que el Bajío concentró el 31 por ciento. A nivel cuadrantes, el cuarto —que integra las zonas centro y sureste— registró el 65 por ciento de los eventos, aunque con una disminución de 13 puntos porcentuales respecto a 2024.

El segundo cuadrante también mostró crecimiento, al pasar de 2 a 4 por ciento de participación nacional, con Sinaloa y Coahuila como las entidades más afectadas.