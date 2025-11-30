Lidera San Luis Potosí el robo violento de camiones pesados

CDMX.- San Luis Potosí rebasó a Puebla como el municipio del País donde se registra el mayor número de robos de camiones pesados asegurados, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

Las cifras indican que, en los últimos 12 meses concluidos en octubre, en la capital potosina se reportaron 302 robos de unidades de carga, mientras que en la ciudad de Puebla se contabilizaron 280 casos en el mismo periodo. Durante los tres años previos, Puebla se había mantenido como el principal foco de este delito.

En el ranking por estados, entre noviembre de 2024 y octubre de 2025, el Estado de México encabezó la lista con mil 859 robos, seguido de Puebla con mil 318, Veracruz con 728, Guanajuato con 687 y Jalisco con 639 casos. La entidad mexiquense se mantiene como líder nacional en este delito desde hace al menos cinco años.

TE PUEDE INTERESAR: Productores de Guanajuato logran promesa de pago tras años de deuda

El sector asegurador advierte que el robo de camiones ocurre mayoritariamente con violencia. Siete de cada 10 atracos se cometen bajo esta modalidad, una tendencia que se mantiene desde 2020 y que se ha recrudecido en estados como Oaxaca y Tlaxcala, donde el robo violento alcanza 89% y 82%, respectivamente, por encima del promedio nacional de 69%.

A nivel nacional, el robo de equipo pesado asegurado creció 48.78% entre 2020 y 2025, aunque en los últimos 12 meses se registró una disminución de 5%, al pasar de 9 mil 659 unidades robadas en 2024 a 9 mil 220 en octubre de 2025.

Alejandro Sobera, presidente del Comité de Automóviles de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (AMASFAC), atribuyó esta ligera baja a esfuerzos institucionales, como el endurecimiento de penas y el balizado de unidades por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

TE PUEDE INTERESAR: Vestidos de blanco, ciudadanos salen a marchar en Ciudad Victoria para exigir paz y seguridad

Sin embargo, advirtió que aún no existe una tendencia firme a la baja. “Traemos una disminución de entre 3% y 4%, esperamos que el próximo año se repita para poder marcar una tendencia clara”, señaló.

Los datos oficiales indican que la recuperación de unidades robadas se mantiene en 59%. No obstante, Sobera explicó que factores como el trasiego de droga y el robo de combustible impactan en la estabilidad del sector, al generar alta rotación de operadores.

En este contexto, el costo de los seguros para flotillas aumentó en promedio 15%, debido a la elevada siniestralidad y al comportamiento de algunos conductores.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Dimos la vida por la patria’: militares retirados toman Reforma y llegan al Zócalo en protesta

Las aseguradoras reportan avances impulsados por la adopción de tecnología y protocolos más estrictos. HDI informó una disminución de 10% en robos de equipo pesado respecto a 2024, mientras que AXA México reportó un incremento de 5% en la recuperación de unidades, además de un crecimiento de 1.5% en aseguramiento de camiones.

HDI cerró octubre con 47 mil 704 unidades aseguradas, con un crecimiento de 16.5% en primas, mientras que AXA detalló que 23% de sus unidades operan bajo modelos de prevención, lo que ha permitido reducir la exposición en los corredores más peligrosos.

Pese a los avances tecnológicos y operativos, el sector asegurador coincide en que el robo de camiones pesados sigue siendo uno de los delitos más persistentes y costosos para la economía nacional, especialmente en rutas clave del centro del país. Con información de El Universal