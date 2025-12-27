Concluye restauración de la escultura Victoria Alada ubicada en Palacio de Gobierno, en NL

Monterrey, Nuevo León.- Tras un intenso proceso de restauración concluyeron las obras de la pieza escultórica la Victoria Alada que está ubicada en la fachada principal del Palacio de Gobierno de Nuevo León.

El Gobierno del estado, a través de la Secretaría de Cultura dio a conocer que concluyeron los trabajos de restauración de la obra que tiene más de tres metros de altura y está elaborada con láminas de cobre unidades mediante remaches y soldadura de estaño.

“Fue manufacturada a principios del siglo XX por la Casa Mullins de Estados Unidos-la misma que produjo las esculturas del Arco de la Independencia-y colocada en esa misma época como parte del conjunto arquitectónico original del inmueble”, indicó Melissa Segura, titular de la Secretaría de Cultura.

PASO DEL TIEMPO HABRÍA CAUSADO DETERIORO EN LA ESCULTURA

Tras más de un siglo de exposición a la intemperie, la obra ya presentaba diversos deterioros, entre ellos, la acumulación de suciedad superficial, fisuras en el metal, desprendimientos en las uniones debido a la pérdida de remaches, zonas con pérdida de recubrimiento original, presencia de corrosión en áreas puntuales, así como parches de pasta y restos de pintura correspondientes a una intervención anterior.

Ante dicho diagnóstico, el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Cultura y del Fideicomiso del Patrimonio Cultural (FIDECULTURAL) implementó un proyecto integral de restauración bajo criterios técnicos de conservación patrimonial.

Los trabajos estuvieron a cargo de la empresa especializada IG Restauración, bajo coordinación de la restauradora de bienes muebles Ingrid Jiménez Cosme, junto con un equipo de cuatro especialistas en restauración.

Las labores incluyeron la limpieza especializada de las superficies metálicas; la consolidación estructural mediante la revisión y el reforzamiento de uniones; la integración de nuevos elementos de sujeción elaborados con materiales compatibles, así como la consolidación del sistema de anclaje de la escultura.