Condenan a extitular de Finanzas de Segalmex a reparar 261 mdp

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México
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    Condenan a extitular de Finanzas de Segalmex a reparar 261 mdp
    Junto con otros dos subordinados, tribunal señaló que Gaviria incurrió en responsabilidad grave por abuso de funciones. REFORMA

Se le seguía un proceso por realizar, en 2019, compras no justificadas de maíz y frijol

Un tribunal federal inhabilitó por 10 años y condenó a pagar 261 millones de pesos al ex titular de Administración y Finanzas de Segalmex, René Gavira Segreste, y otros dos ex funcionarios, por haber realizado compras urgentes no justificadas de maíz y frijol en 2019.

En una sentencia notificada el pasado 10 de abril, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó que Gavira y sus subordinados incurrieron en responsabilidad grave por abuso de funciones, porque no acreditaron que existiera emergencia por desabasto en tiendas Diconsa.

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Por tanto, no era procedente la adquisición de maíz y frijol a precios de mercado mediante adjudicaciones directas, distinta de la prevista en el Programa de Precios de Garantía, por el cual Segalmex compraba granos a precios subsidiados.

Además de Gavira, fueron declarados responsables el ex Gerente de Operaciones, Oliverio Pérez Santoyo, y el ex Director de Planeación, Precios de Garantía y Estímulos, Miguel Carrillo Villarreal.

En su defensa, los ex funcionarios argumentaron que las compras emergentes fueron autorizadas por el entonces director general de Segalmex, Ignacio Ovalle, quien hasta la fecha no ha sido imputado por ninguna de las irregularidades en el organismo.

“La decisión de compras emergentes de maíz se hizo de manera colegiada, entre los titulares de las Unidades de Administración competentes y dicha determinación contó con la autorización del Director General de Segalmex”, afirmó la defensa de Carrillo.

También se evidenció el desorden en Segalmex, entidad creada por el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador para arrancar compras de granos en enero de 2019, pero que no contó con un Estatuto Orgánico aclarando las funciones de sus directivos sino hasta marzo de 2021.

Este caso es distinto a los hasta ahora públicamente conocidos por los que Gavira enfrenta siete procesos penales, y derivó de una denuncia presentada en septiembre 2023 por el Órgano Interno de Control (OIC) en Diconsa.

Entre marzo y agosto de 2019, Gavira autorizó 17 contratos urgentes para compra de maíz blanco cribado y envasado y dos más para frijol, que sumaron 178.7 millones y 20.2 millones de pesos, así como 62.2 millones por servicios de transporte.

En la versión pública de la sentencia del TFJA fueron censurados los nombres de los proveedores que obtuvieron estos contratos.

“Se impone la sanción consistente en la indemnización que deberán pagar los servidores públicos presuntos responsables por concepto de daño patrimonial ocasionado a Segalmex, a efecto de reparar los daños ocasionados, de forma proporcional y equitativa en cantidad de 261 millones 211 mil pesos, quienes deberán responder al pago de manera solidaria”, ordenó la Sala Auxiliar de Responsabilidades Administrativas Graves del TFJA.

Los ex funcionarios pueden impugnar esta sentencia ante un tribunal colegiado.

De ser confirmada la condena, la reparación del daño será ejecutada por el Servicio de Administración Tributaria como un crédito fiscal, sobre bienes o cuentas de los responsables.

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