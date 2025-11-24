Conductora manejaba en Zuazua cuando le alertan sobre una pitón en su vehículo: Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Una mujer que conducía su vehículo por calles del municipio de Zuazua, Nuevo León, pasó el susto de su vida cuando la alertaron de una serpiente pitón a bordo de su unidad.

Los hechos se registraron la mañana de este lunes 24 de noviembre, sobre la avenida Real de Palmas, en el referido ayuntamiento.

TE PUEDE INTERESAR: Turistas en Arteaga viven momento inesperado: ¡Oso abre la puerta de su camioneta!

De acuerdo con lo que se informó, la automovilista iba circulando en su unidad cuando un ciudadano observó la presencia del reptil y la alertó, por lo que de inmediato descendió de su coche.

La serpiente iba en la parte baja de la cajuela, aunque la mujer desconoce en dónde se subió o cómo llegó hasta ese lugar.

La conductora se resguardó y esperó la llegada de elementos de Protección Civil municipal que aseguraron al animal, que finalmente quedó bajo el resguardo de personal de Parques y Vida Silvestre.