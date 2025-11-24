Conductora manejaba en Zuazua cuando le alertan sobre una pitón en su vehículo: Nuevo León
Se reportó que un ciudadano se percató de la serpiente pitón en la cajuela del vehículo de una mujer, quien inmediatamente se orilló y descendió del coche
Monterrey, Nuevo León.- Una mujer que conducía su vehículo por calles del municipio de Zuazua, Nuevo León, pasó el susto de su vida cuando la alertaron de una serpiente pitón a bordo de su unidad.
Los hechos se registraron la mañana de este lunes 24 de noviembre, sobre la avenida Real de Palmas, en el referido ayuntamiento.
De acuerdo con lo que se informó, la automovilista iba circulando en su unidad cuando un ciudadano observó la presencia del reptil y la alertó, por lo que de inmediato descendió de su coche.
La serpiente iba en la parte baja de la cajuela, aunque la mujer desconoce en dónde se subió o cómo llegó hasta ese lugar.
La conductora se resguardó y esperó la llegada de elementos de Protección Civil municipal que aseguraron al animal, que finalmente quedó bajo el resguardo de personal de Parques y Vida Silvestre.
POR ESTO, LA SERPIENTE PITÓN PUEDE SER LETAL
Pese a que esta especie no inyecta veneno en con su mordedura, como quiera representa un riesgo para los humanos, ya que la pitón suele matar a sus víctimas por constricción.
Es decir, la serpiente se enrolla en el cuerpo de su presa hasta provocarle estrangulamiento o sofocación, impidiendo la respiración o causando un fallo cardíaco.
Aún así, los índices de ataques de pitones son mínimos y muy aislados.