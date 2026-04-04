AIFA llega al Mundial con su peor racha internacional: 11 meses en rojo y menos vuelos al exterior

CDMX.- El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) registró en febrero 23 mil 443 pasajeros en vuelos internacionales de llegada y salida, una disminución de 19.6% respecto al mismo mes de 2025, y acumuló 11 meses consecutivos con retrocesos en ese segmento, en vísperas del Mundial de Futbol cuyo partido inaugural será el 11 de junio en la Ciudad de México. El AIFA cumplió cuatro años de operación el 21 de marzo y forma parte del Sistema Aeroportuario Metropolitano, junto con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el de Toluca (AIT), esquema con el que se busca ampliar la capacidad del Valle de México ante el aumento de operaciones.

En este contexto, el gobierno estima el arribo de 5.5 millones de visitantes adicionales por los 13 partidos de la Copa Mundial de la FIFA que se disputarán en México: cinco en la Ciudad de México, cuatro en Guadalajara, Jalisco, y cuatro en Monterrey, Nuevo León. De acuerdo con información de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), en febrero el AICM transportó 1.3 millones de pasajeros internacionales, un alza de 8% y su mayor avance desde marzo de 2024; mientras que el AIT movilizó 2 mil 618 viajeros, lo que representó un incremento de 33%.

El Felipe Ángeles mantiene operaciones internacionales con Chile, Colombia, Venezuela, Cuba y República Dominicana, después de que a finales del año pasado el Departamento de Transporte de Estados Unidos canceló 13 nuevas rutas hacia ese país a Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobus, algunas de las cuales contemplaban salidas desde el AIFA. El analista del sector aeronáutico en Verum, Jonathan Félix, atribuyó la caída prolongada a la falta de vuelos y frecuencias, al señalar que el flujo total de pasajeros se mantiene en crecimiento. Entre 58 terminales del país con tráfico internacional, el AIFA se ubicó en la posición 17 en febrero, con Cancún como el principal destino del ranking.

Los vuelos internacionales representaron 4.5% del tráfico total del AIFA, ya que 95.5% correspondió a operaciones nacionales. En febrero movilizó 491 mil 952 pasajeros en rutas internas y se colocó como el sexto aeropuerto con mayor movimiento en el país, con el AICM en el primer sitio. En la agenda de los próximos meses, el director del AIFA, Isidoro Pastor Román, confirmó que existe un contrato con la FIFA para la recepción de vuelos que transporten a selecciones nacionales, así como empresarios y personalidades. Además, afirmó que los ingresos propios cubren los gastos de operación y que en 2024 se reportó un saldo a favor de 447 millones de pesos, con finanzas sanas durante 2025. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó también que la ampliación del tren de Buenavista al AIFA, cuya inauguración estaba prevista antes de Semana Santa, se pospondrá nuevamente mientras continúan trabajos de validación y seguridad. En Verum, Jonathan Félix consideró que la recuperación del aeropuerto puede apoyarse en ese proyecto, aunque su efecto podría tardar meses en reflejarse.

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